В Киеве продают дом возле Киево-Печерской Лавры за 9 млн долларов

Дворец возле Киево-Печерской Лавры. Фото: OLX

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Несмотря на то, что в Украине уже около полутора лет идет кровопролитная война с российскими захватчиками, жизнь в столице не останавливается. Не останавливается и продажа элитного жилья в Киеве. При этом некоторые дома, которые продают в столице, больше похожи на настоящие дворцы. Стоят они соответственно.

К примеру, имение о котором мы рассказываем, стоит "всего" 9 миллионов долларов. Новини.LIVE рассказывают об одном из самых дорогих коттеджей Киева, расположенном возле Киево-Печерской Лавры.

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Что известно о доме

"Единственный в своей красоте White Castle (Белый замок) в самом центре Киева" — говорится в самом начале объявления по продаже этого поместья. И здесь, если честно, трудно спорить.

В доме площадью 1000 квадратных метров на 5 этажах расположены 8 комнат. Из имения открывается панорамный вид на столицу и набережную Днепра. Рядом с этим дворцом расположены Киево-Печерская Лавра, Парк победы и Национальный ботанический парк.

Фасад и интерьер имения создан в стиле барокко. Во дворце есть бесшумный панорамный лифт, главный холл, зал для приемов, гостиная, кинозал, столовая, кухня, кабинет, бассейн, сауна, санузлы, спортзал, комната отдыха, винный погреб, комната для курения, комната для горничной, две главные и четыре дополнительные спальни с гардеробом, ванными комнатами и балконами, а также бильярдная.

Материалы отделки здесь также королевские. Дом украшен итальянским мрамором четырех видов, художественным полом из индийского и итальянского мрамора, ониксом в ванных комнатах, изысканными обоями в спальнях и натуральным текстилем. Кроме того, здание оснащено системами видеонаблюдения и очистки воздуха.

Дворец возле Лавры в Киеве. Фото: OLX

Дворец возле Лавры в Киеве. Фото: OLX

Дворец возле Лавры в Киеве. Фото: OLX

Дворец возле Лавры в Киеве. Фото: OLX

Дворец возле Лавры в Киеве. Фото: OLX 1/5 _ 5

Напомним, мы рассказывали о коттедже под Киевом площадью 1200 квадратных метров. Трехэтажный дом из красного кирпича, снаружи украшенный гранитом, а внутри мрамором. И о еще одном, чуть больше, площадью 3000 метров, который стоит 13 миллионов долларов .