Всього 13 млн доларів: на OLX продается величезний палац під Києвом

Розкішний будинок. Фото: Pinterest

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Поки одна частина українців мужньо долає наслідки економічної кризи та не забуває донатити на ЗСУ, інші придивляються до нових котеджів за мільйони доларів. Так, одне з українських агентств нерухомості пропонує величезний будинок у селищі Козин, що знаходиться в Київській області.

Коштує такий маєток 13 мільйонів доларів. Новини.LIVE розповідають про один з найбільш дорогих котеджів у Києві та його околицях.

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Що відомо про будинок

Котедж площею 3000 квадратних метрів розташований у селищі міського типу Козин в котеджному містечку "Сосновий бір". Триповерховий будинок зовні оздоблений клінкерною цеглою за Австрії, а всередині — керамічною цеглою. Підлога у маєтку мармурова, з дубовою дошкою з Італії.

На земельній ділянці площею 100 соток встановлена власна свердловина. Також слід зазначити, що будинок продається без меблів. Всередині котеджу дуже багато світла і простору, а також встановлені стильні гвинтові сходи.

Палац під Києвом за 13 млн доларів

Палац під Києвом за 13 млн доларів

Палац під Києвом за 13 млн доларів

Палац під Києвом за 13 млн доларів

Палац під Києвом за 13 млн доларів 1 / 5

Нагадаємо, ми розповідали про ще один котердж під Києвом площею 1200 квадратних метрів. Триповерховий будинок із червоної цегли, зовні оздоблений гранітом, а всередині — мармуром.