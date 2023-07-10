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Всего 13 млн долларов: на OLX продается огромный дворец под Киевом

10 июля 2023 18:30
5217c785-a766-4a1d-5500-71bb14c99100 - Дубровенко Артур
Дубровенко Артур
Редактор экономических новостей
Всего 13 млн долларов: на OLX продается огромный дворец под Киевом
Роскошный дом. Фото: Pinterest
5217c785-a766-4a1d-5500-71bb14c99100 - Дубровенко Артур
Дубровенко Артур
Редактор экономических новостей

Пока одна часть украинцев мужественно преодолевает последствия экономического кризиса и не забывает донатить на ВСУ, другие присматриваются к новым коттеджам за миллионы долларов. Так, одно из украинских агентств недвижимости предлагает огромное дом в поселке Козин, который находится в Киевской области.

Стоит такое имение ни много ни мало — 13 млн долларов. Новини.LIVE рассказывают об одном из самых дорогих коттеджей в Киеве и его окрестностях.

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Что известно о доме

Коттедж площадью 3000 квадратных метров расположен в поселке городского типа Козин в коттеджном городке "Сосновый бор". Трехэтажный дом снаружи украшен клинкерным кирпичом из Австрии, а внутри — керамическим кирпичом. Полы в имении мраморные, с дубовой доской из Италии.

На земельном участке площадью 100 соток установлена собственная скважина. Также следует отметить, что здание продается без мебели. Внутри коттеджа очень много света и пространства, а также установлена стильная винтовая лестница.

  • Дворец под Киевом за 13 млн долларов
  • Дворец под Киевом за 13 млн долларов
  • Дворец под Киевом за 13 млн долларов
  • Дворец под Киевом за 13 млн долларов
  • Дворец под Киевом за 13 млн долларов
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Напомним, мы рассказывали о еще одном коттедже под Киевом площадью 1200 квадратных метров. Трехэтажный дом из красного кирпича, снаружи украшенный гранитом, а внутри мрамором.

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