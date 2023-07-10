Всего 13 млн долларов: на OLX продается огромный дворец под Киевом

Роскошный дом. Фото: Pinterest

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Пока одна часть украинцев мужественно преодолевает последствия экономического кризиса и не забывает донатить на ВСУ, другие присматриваются к новым коттеджам за миллионы долларов. Так, одно из украинских агентств недвижимости предлагает огромное дом в поселке Козин, который находится в Киевской области.

Стоит такое имение ни много ни мало — 13 млн долларов. Новини.LIVE рассказывают об одном из самых дорогих коттеджей в Киеве и его окрестностях.

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Что известно о доме

Коттедж площадью 3000 квадратных метров расположен в поселке городского типа Козин в коттеджном городке "Сосновый бор". Трехэтажный дом снаружи украшен клинкерным кирпичом из Австрии, а внутри — керамическим кирпичом. Полы в имении мраморные, с дубовой доской из Италии.

На земельном участке площадью 100 соток установлена собственная скважина. Также следует отметить, что здание продается без мебели. Внутри коттеджа очень много света и пространства, а также установлена стильная винтовая лестница.

Дворец под Киевом за 13 млн долларов

Дворец под Киевом за 13 млн долларов

Дворец под Киевом за 13 млн долларов

Дворец под Киевом за 13 млн долларов

Дворец под Киевом за 13 млн долларов 1 / 5

Напомним, мы рассказывали о еще одном коттедже под Киевом площадью 1200 квадратных метров. Трехэтажный дом из красного кирпича, снаружи украшенный гранитом, а внутри мрамором.