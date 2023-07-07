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Палац за 12,5 млн доларів: на OLX продають розкішний котедж під Києвом

7 липня 2023 16:18
5217c785-a766-4a1d-5500-71bb14c99100 - Дубровенко Артур
Дубровенко Артур
Редактор економічних новин
Палац за 12,5 млн доларів: на OLX продають розкішний котедж під Києвом
Розкішний будинок. Фото: celes.club
5217c785-a766-4a1d-5500-71bb14c99100 - Дубровенко Артур
Дубровенко Артур
Редактор економічних новин

Україну сміливо можна називати країною контрастів. Поки на сході держави ЗСУ боронять рідну землю від російських загарбників, у столиці та Київській області продаються будинки за десятки мільонів доларів.

Так, одне із українських агентств нерухомості продає дім в СМТ Козин, що в Київській області за 12,5 млн доларів. Новини.Live розповідають про один із найдорожчих будинків у Київській області.

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Що відомо про будинок

Котедж площею 1200 квадратних метрів розташований у селищі міського типу Козин на території котеджного містечка "Дамба". Трьохповерховий будинок з червоної цегли, зовні оздоблений гранітом, а всередині – мармуром.

На першому поверсі знаходяться: вітальня, кухня, їдальня, більярдна, кабінет, вбиральня (35 кв. м.), гостьовий санвузол, зона СПА з басейном (20 кв. м.), зоною відпочинку, сауною, джакузі, душовою та санвузлом;

На другом повесі знаходяться:4 спальні з санвузлами та вбиральнями.

На підвальний поверсі знахояться: домашній кінотеатр, косметологічний кабінет, тренажерний зал, два погреба для червоного та білого вина, пральня, шубна кімната, валізна та зона обслуговування чаші басейну.

  • Будинок під Києвом за 12,5 млн. доларів
  • Будинок під Києвом за 12,5 млн. доларів
  • Будинок під Києвом за 12,5 млн. доларів
  •  
  • Будинок під Києвом за 12,5 млн. доларів
  • Будинок під Києвом за 12,5 млн. доларів
  • Будинок під Києвом за 12,5 млн. доларів
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"Будинок повністю укомплектований меблями. Спальні, м'які меблі, серванти – лакшері бренду Visioner. Кухня Luciano Zonta. Санвузли – плитка Piemme Valentino, Venis, меблі колекції Oasis; сантехніка Devon & Devon Кондиціювання – Daikin. Твердопаливні та газові котли – Viessmann. У будинку встановлено систему "Розумний дім", — пишуть рієлтори у оголошенні.

Розкішний дім має не менш розкішну земельну ділянку у 1,2 га з ландшафтним дизайном, будинком для прийому гостей, басейном із зоною відпочинку, теплицями, апартаментами для персоналу, п'ятьма гаражами і приміщенням для охорони.

Коштує такий палац у Київський області 12,5 мільйонів гривень.

Нагадаємо, державна програма пільгового кредитування житла "єОселя" стане доступніша. Якщо раніше вона поширювалась тільки на певні категорії населення, то невдовзі нею зможуть скористатися всі українці.

Також ми писали, що у Києві дорожчає оренда квартир. Середня вартість оренди столичної нерухомості у Києві порівняно з минулорічними цінами підвищилась, проте досі відстає від показників довоєнного рівня.

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