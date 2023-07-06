Як оформити компенсацію за зруйноване житло в Україні 2023

Зруйнований внаслідок бойових дій житловий будинок у Бородянці (Київська область). Фото: УНІАН

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

За рік повномасштабної війни Росія завдала збитків інфраструктурі України на десятки мільярдів доларів. Тисячі житлових будинків були зруйновані внаслідок агресії РФ. Втім, влада України вже займається компенсаціями постраждалим сім'ям, чиї квартири або приватні будинки були зруйновані.

Новини.LIVE розповідають хто може отримати компенсацію за зруйноване житло та як розрахувати її приблизну суму.

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Трохи статистики

За даними Київської школи економіки (KSE), за рік повномасштабної війни Росія завдала збитків інфраструктурі України на майже 144 млрд долларів. Сума збитків від руйнувань житлового фонду склала 53,6 млрд доларів. Загалом пошкоджено або зруйновано понад 150 тис. житлових будинків, серед яких приватні,багатоквартирні будинки та гуртожитки.

За словами міністерки з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірини Верещук, через війну з Росією понад 2,5 млн осіб мають пошкоджене або повністю знищене житло. До цієї цифри входять 170 тисяч людей, будинки яких повністю зруйнували російські загарбники.

"Це величезна кількість. Коли ми говоримо про повністю зруйноване житло, те, що сьогодні у реєстрі, це 170 тисяч осіб. Це, не кажучи про тимчасово окуповані території, де ми не можемо порахувати людей", – розповіла вона.

І це не враховуючи будинки, які були пошкоджені або затоплені внаслідок руйнування Каховської ГЕС. Їх власникам держава також обіцяє грошову компенсацію.

Компенсація за зруйноване житло

В Україні було встановлено регулювання щодо компенсації вартості зруйнованого житла та процедуру отримання компенсації за таке житло постановою №600, яка набула чинності 15 червня 2023 року,

Закон "Про компенсацію за зруйновані будинки" конкретизує об'єкти, що можуть бути включені до компенсації. Також, цей закон визначає отримувачів компенсації, регламентує процедуру подання заяви та її розгляду, а також встановлює перелік документів, які потрібно надати для отримання компенсації за зруйноване житло.

За словами голови комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, голови партії "Слуга народу" Олени Шуляк, за пошкоджене та зруйноване житло внаслідок підриву російськими військами греблі Каховської ГЕС також можна буде отримати компенсацію, адже ці випадки підпадають під дію відповідного закону.

Завдяки програмі "єВідновлення" існує можливість також отримати кошти на компенсацію зруйнованого внаслідок бойових дій житла, проте сума компенсації обмежена 200 тисячами гривень. Компенсація нараховується за такі види житла:

пошкоджене внаслідок військових дій після 24 лютого 2022 року.

знаходиться на неокупованій території України.

підлягає відновленню.

відремонтоване лише частково або взагалі не відремонтоване.

Хто має право на компенсацію

Компенсації надаватимуться лише за пошкоджене майно, яке зазнало руйнування з 24 лютого 2022 року.

Закон діятиме протягом трьох років після припинення або скасування воєнного стану на території, де знаходиться (знаходився) зруйноване житло.

На об'єкти, що знаходились на тимчасово окупованій території на дату введення воєнного стану закон не поширюватиметься.

Компенсацію будуть надавати виключно за пошкоджену або знищену житлову нерухомість, включаючи квартири, інші житлові приміщення, будинки садибного типу, садові та дачні будинки, а також об'єкти будівництва з опорними та зовнішніми конструкціями.

Право на компенсацію отримуватимуть фізичні особи — громадяни України, які є власниками зруйнованого житла.

Особи, занесені до санкційних списків або мають судимість за злочини проти основ національної безпеки, а також їхні спадкоємці, не матимуть права на компенсацію.

Виплата грошової компенсації за зруйноване майно не передбачається. Замість цього, пропонується відновлення майна через будівельні роботи та/або надання будівельних матеріалів.

Власники знищених квартир та інших житлових приміщень отримають житловий сертифікат, який гарантує фінансування придбання нового житла в обумовленій грошовій сумі.

Власники приватних будинків матимуть можливість вибрати між отриманням житлового сертифіката на купівлю квартири або будинку, або грошової компенсації, яка буде використана для фінансування будівництва нового майна.

Не існує граничного розміру компенсації, будь то грошова сума або житловий сертифікат, і не обмежено місцезнаходження, тип чи площу нового житла, яке буде фінансоване за допомогою сертифіката.

Термін використання житлового сертифіката становить п'ять років з моменту його отримання, але протягом цього періоду заборонено передачу сертифіката, крім випадків успадкування.

Якщо вартість нового житла виявиться нижчою за суму, вказану в сертифікаті, решта компенсації буде сплачена з коштів, отриманих від РФ як відшкодування збитків.

Строк подання заяви про компенсацію можна подати під час дії воєнного стану або протягом одного року з його припинення.

До заяви необхідно додати копію документа, що підтверджує право власності або придбання нерухомості, а також, за наявності, матеріали фото- і відеозапису до або після зруйнування.

Розгляд заяв та ухвалення рішень про надання або відмову в компенсації здійснюватиметься Комісією з розгляду питань щодо надання компенсацій. Такі комісії будуть створюватися виконавчими органами місцевих рад, військовими або військово-цивільними адміністраціями населених пунктів.

Як подати заяву на компенсацію за зруйноване житло

Існують два способи оформлення компенсації за зруйноване житло у 2023 році: через мобільний додаток або в Центрі надання адміністративних послуг (ЦНАП) при особистому візиті.

Через мобільний додаток "Дія" або веб-сайт:

Власник квартири повинен увійти до додатку "Дія" або відкрити відповідний розділ на веб-сайті.

Обрати розділ "Послуги" та перейти до категорії "Євідновлення/Пошкоджене майно".

Заповнити спеціальну форму, вказавши всю необхідну інформацію.

Додати фотографії або відео пошкодженого об'єкта.

Вказати контактні дані для зв’язку.

Особистий візит до Центру надання адміністративних послуг (ЦНАП):

Особисто відвідати ЦНАП.

Отримати та заповнити спеціальну форму заявки на компенсацію.

Надати всю необхідну інформацію про пошкоджений об’єкт.

Прикріпити фотографії або відео пошкоджень.

Залишити контактні дані для подальшого зв’язку.

В обох випадках лише власник квартири має право подати заявку на компенсацію за зруйноване житло.

Як розраховується компенсація

Для розрахунку компенсації за зруйноване житло, посадовці використовуватимуть наступну формулу: Ві = Вср * Кр * Ккімн * Крік * Sзн ≥ Віпов.

У цій формулі:

Ві — розмір компенсації за знищений об'єкт нерухомого майна у гривнях;

Вср — вартість одного квадратного метра житла на вторинному ринку України (наразі це 36 422,33 гривні);

Кр — регіональний коефіцієнт, який коригує вартість одного квадратного метра нерухомості залежно від регіону;

Ккімн — кількість кімнат у знищеній нерухомості (квартирі);

Крік — рік побудови зруйнованої будівлі;

Sзн — представляє площу об'єкта.

Додавання позначки "≥ Віпов" в кінці формули означає, що розрахована сума компенсації (Ві) не може бути меншою за повну вартість будівництва нової нерухомості з такою ж площею (Віпов). Тобто, якщо розрахована сума компенсації менша за вартість будівництва нового житла, то компенсація буде нарахована у розмірі вартості будівництва нової нерухомості.

Віпов — визначається за показником опосередкованої вартості спорудження житла за регіонами України за формулою Віпов = Пов * Sзн.

Опосередкована вартість спорудження житла за регіонами України. Джерело: Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України

Коефіцієнти для формули компенсації за зруйноване житло:

Регіональний коефіцієнт (Кр):

Вінницька область 0,5 Вінниця 0,923 Волинська область 0,5-0,553 Луцьк 0,8 Дніпропетровська область 0,5-0,97 Дніпро 0,725-1,314 Донецька область 0,5 Житомирська область 0,5 Житомир 0,808 Закарпатська область 0,5-0,621 Ужгород 0,831 Миколаїв 0,718 Одеська область 0,5-0,594 Одеса 0,789-1,158 Полтавська область 0,5 Полтава 0,883 Рівненська область 0,5 Рівне 0,805 Сумська область 0,5 Суми 0,716 Тернопільська область 0,5 Тернопіль 0,765 Запорізька область 0,5-0,558 Запоріжжя 0,5-0,79 Івано-Франківська область 0,5-0,689 Івано-Франківськ 0,594 Київська область 0,511-0,944 Київ 1,157-2 Кіровоградська область 0,5 Кропивницький 0,642 Луганська область 0,5 Львівська область 0,5-0,632 Львів 1,203-1,645 Миколаївська область 0,5 Харків 0,778-1,005 Херсонська область 0,5 Херсон 0,738 Хмельницька область 0,5 Хмельницький 0,715 Черкаська область 0,5 Черкаси 0,811 Чернівецька область 0,5-0,57 Чернівці 0,806 Чернігівська область 0,5

Коефіцієнт, що враховує рік забудови розбитий на три категорії (Крік):

Рік забудови Коефіцієнт 1800—1917 роки 1,22 1918—1990 роки 0,69 з 1991 року і до сьогодні 1,03

Коефіцієнт, що коригує компенсацію в залежності від кількості кімнат теж розбитий на три категорії (Ккімн):

Кількість кімнат Коефіцієнт 1-кімнатна 1,0261 2-кімнатна 0,9307 3-кімнатна та більше 0,9096

Для розрахунку розміру компенсації за зруйнований садовий або дачний будинок використовується така формула:

Ві = Вср * Кр * Sзн ≥ Віпов

У цій формулі:

Ві — розмір компенсації за знищений об'єкт нерухомого майна у гривнях;

Вср — вартість одного квадратного метра житла на вторинному ринку України (це 22 197,14 гривні);

Кр — регіональний коефіцієнт, який коригує вартість одного квадратного метра нерухомості в залежності від регіону;

Sзн — площа об'єкта (садового або дачного будинку).

Тобто умовно за втрату трикімнатної квартири в Херсонській області площею 54 квадратні метри в п'ятиповерховій панельній будівлі — "хрущовці" у формулу потрібно буде підставити такі дані: 36 422,33 * 0,5* 0,9096 * 0,69 *54 = 617 207,26

Таким чином, розмір компенсації за знищений об'єкт нерухомого майна складає близько 617 207,26 гривень.

Раніше ми писали, що на повноцінну реалізацію державної програми "єОселя", яка стартувала восени минулого року, бракує фінансування. Зараз обсягу коштів достатньо лише на покриття 3% звернень українців. До речі "єОселя" стане доступніша. Якщо раніше вона поширювалась тільки на певні категорії населення, то невдовзі нею зможуть скористатися всі українці.