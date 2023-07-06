Как оформить компенсацию за разрушенное жилье в Украине 2023

Разрушенный в результате боевых действий жилой дом в Бородянке (Киевская область). Фото: УНИАН

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

За год полномасштабной войны Россия нанесла ущерб инфраструктуре Украины на десятки миллиардов долларов. Тысячи жилых домов были разрушены в результате агрессии РФ. Впрочем, власти Украины уже занимаются компенсациями пострадавшим семьям, чьи квартиры или частные дома были разрушены.

Новини.LIVE рассказывают, кто может получить компенсацию за разрушенное жилье и как рассчитать ее приблизительную сумму.

Читайте также:

Немного статистики

По данным Киевской школы экономики (KSE), за год полномасштабной войны Россия нанесла ущерб инфраструктуре Украины почти на 144 млрд долларов. Сумма ущерба от разрушений жилищного фонда составила 53,6 млрд долларов. В общей сложности повреждено или разрушено более 150 тыс. жилых домов, среди которых частные, многоквартирные дома и общежития.

По словам министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирины Верещук, из-за войны войны с Россией более 2,5 млн человек имеют поврежденное или полностью уничтоженное жилье. В эту цифру входят 170 тысяч человек, дома которых полностью разрушили российские захватчики.

"Это огромное количество. Когда мы говорим о полностью разрушенном жилье, то, что сегодня в реестре, это 170 тысяч человек. Это, не говоря о временно оккупированных территориях, где мы не можем посчитать людей", – рассказала она.

И это без учета домов, которые были повреждены или затоплены в результате разрушения Каховской ГЭС. Их владельцам государство также обещает денежную компенсацию.

Компенсация за разрушенное жилье

В Украине было установлено регулирование компенсации стоимости разрушенного жилья и процедуру получения компенсации за такое жилье постановлением №600 , которое вступило в силу 15 июня 2023 года,

Закон "О компенсации за разрушенные дома" конкретизирует объекты, которые могут быть включены в компенсацию. Также этот закон определяет получателей компенсации, регламентирует процедуру подачи заявления и его рассмотрения, а также устанавливает перечень документов, которые нужно предоставить для получения компенсации за разрушенное жилье.

По словам главы комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, председателя партии "Слуга народа" Елены Шуляк, за поврежденное и разрушенное жилье в результате подрыва российскими войсками плотины Каховской ГЭС также можно будет получить компенсацию, ведь эти случаи подпадают под действие соответствующего закона.

Благодаря программе "єВосстановлення" существует возможность также получить средства на компенсацию разрушенного в результате боевых действий жилья, однако сумма компенсации ограничена 200 тысяч гривен. Компенсация начисляется за следующие виды жилья:

повреждено в результате военных действий после 24 февраля 2022 года.

находится на неоккупированной территории Украины.

подлежит восстановлению.

отремонтировано только частично или вообще не отремонтировано.

Кто имеет право на компенсацию

Компенсации будут предоставляться только за поврежденное имущество, разрушенное с 24 февраля 2022 года.

Закон будет действовать в течение трех лет после прекращения или отмены военного положения на территории, где находится (находился) разрушенное жилье.

На объекты, которые находились на временно оккупированной территории на дату введения военного положения, закон не будет распространяться.

Компенсацию будут предоставлять исключительно за поврежденную или уничтоженную жилую недвижимость, включая квартиры, другие жилые помещения, дома усадебного типа, садовые и дачные дома, а также объекты строительства с опорными и внешними конструкциями.

Право на компенсацию будут получать физические лица — граждане Украины, владельцы разрушенного жилья.

Лица, занесенные в санкционные списки или имеющие судимость за преступления против основ национальной безопасности, а также их наследники, не будут иметь права на компенсацию.

Выплата денежной компенсации за разрушенное имущество не предусматривается. Вместо этого предлагается восстановление имущества через строительные работы и/или предоставление строительных материалов.

Владельцы уничтоженных квартир и других жилых помещений получат жилищный сертификат, гарантирующий финансирование приобретения нового жилья в оговоренной денежной сумме.

Владельцы частных домов смогут выбрать между получением жилищного сертификата на покупку квартиры или дома, или денежной компенсации, которая будет использована для финансирования строительства нового имущества.

Не существует предельного размера компенсации, будь то денежная сумма или жилищный сертификат, и не ограничено местонахождение, тип или площадь нового жилья, которое будет финансировано с помощью сертификата.

Срок использования жилищного сертификата составляет пять лет с момента его получения, но в течение этого периода запрещена передача сертификата, кроме случаев наследования.

Если стоимость нового жилья окажется ниже суммы, указанной в сертификате, остальная компенсация будет уплачена из средств, полученных от РФ в качестве возмещения убытков.

Срок подачи заявления о компенсации можно подать во время действия военного положения или в течение одного года с момента его прекращения.

К заявлению необходимо добавить копию документа, подтверждающего право собственности или приобретение недвижимости, а также при наличии материалов фото- и видеозаписи до или после разрушения.

Рассмотрение заявлений и принятие решений о предоставлении или отказе в компенсации будет осуществляться Комиссией по рассмотрению вопросов предоставления компенсаций. Такие комиссии будут создаваться исполнительными органами местных советов, военными или военно-гражданскими администрациями населенных пунктов.

Как подать заявление на компенсацию за разрушенное жилье

Есть два способа оформления компенсации за разрушенное жилье в 2023 году: через мобильное приложение или в Центре предоставления административных услуг (ЦНАП) при личном визите.

Через мобильное приложение "Дія" или веб-сайт:

Владелец квартиры должен войти в приложение "Дія" или открыть соответствующий раздел на сайте.

Выберите раздел "Услуги" и перейдите в категорию "Восстановление/Поврежденное имущество".

Заполнить специальную форму, указав всю необходимую информацию.

Добавить фотографии или видео поврежденного объекта.

Указать контактные данные для связи.

Личный визит в Центр предоставления административных услуг (ЦНАП):

Лично посетить ЦНАП.

Получить и заполнить специальную форму заявки на компенсацию.

Предоставить всю необходимую информацию о поврежденном объекте.

Прикрепить фотографии или видео повреждений.

Оставьте контактные данные для дальнейшей связи.

В обоих случаях только владелец квартиры имеет право подать заявку на компенсацию за разрушенное жилье.

Как рассчитывается компенсация

Для расчета компенсации за разрушенное жилье, должностные лица будут использовать следующую формулу: Ви = Вср * Кр * Ккимн * Крик * Sзн ≥ Випов.

В этой формуле:

Ви – размер компенсации за уничтоженный объект недвижимого имущества в гривнах;

Вср - стоимость одного квадратного метра жилья на вторичном рынке Украины (сейчас это 36 422,33 гривны);

Кр – региональный коэффициент, корректирующий стоимость одного квадратного метра недвижимости в зависимости от региона;

Ккимн – количество комнат в уничтоженной недвижимости (квартире);

Крик – год постройки разрушенного здания;

Sзн – представляет площадь объекта.

Добавление отметки "≥ Випов" в конце формулы означает, что рассчитанная сумма компенсации (Ви) не может быть меньше полной стоимости строительства новой недвижимости с такой же площадью (Випов). То есть, если рассчитанная сумма компенсации меньше стоимости строительства нового жилья, то компенсация будет начислена в размере стоимости строительства новой недвижимости.

Випов — определяется по показателю опосредованной стоимости сооружения жилья по регионам Украины по формуле Випов = Пов * Sзн .

Опосередкована вартість спорудження житла за регіонами України. Джерело: Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України

Коэффициенты для формулы компенсации за разрушенное жилье

Региональный коэффициент (Кр) :

Винницкая область 0,5 Винница 0,923 Волынская область 0,5-0,553 Луцк 0,8 Днепропетровская область 0,5-0,97 Днепр 0,725-1,314 Донецкая область 0,5 Житомирская область 0,5 Житомир 0,808 Закарпатская область 0,5-0,621 Ужгород 0,831 Николаев 0,718 Одесская область 0,5-0,594 Одесса 0,789-1,158 Полтавская область 0,5 Полтава 0,883 Ровенская область 0,5 Ровно 0,805 Сумская область 0,5 Сумы 0,716 Тернопольская область 0,5 Тернополь 0,765 Запорожская область 0,5-0,558 Запорожье 0,5-0,79 Ивано-Франковская область 0,5-0,689 Ивано-Франковск 0,594 Киевская область 0,511-0,944 Киев 1,157-2 Кировоградская область 0,5 Кропивницкий 0,642 Луганская область 0,5 Львовская область 0,5-0,632 Львов 1,203-1,645 Николаевская область 0,5 Харьков 0,778-1,005 Херсонская область 0,5 Херсон 0,738 Хмельницкая область 0,5 Хмельницкий 0,715 Черкасская область 0,5 Черкассы 0,811 Черновицкая область 0,5-0,57 Черновцы 0,806 Черниговская область 0,5

Коэффициент, учитывающий год застройки, разбит на три категории (Крик) :

Год постройки Коэффициент 1800-1917 годы 1,22 1918-1990 годы 0,69 с 1991 года и по сей день 1,03

Коэффициент, корректирующий компенсацию в зависимости от количества комнат таже разбит на три категории (Ккимн) :

Количество комнат Коэффициент 1-комнатная 1,0261 2-комнатная 0,9307 3-комнатная и более 0,9096

Для расчета размера компенсации за разрушенный садовый или дачный дом используется следующая формула:

Ви = Вср * Кр * Sзн ≥ Випов

В этой формуле:

Ви – размер компенсации за уничтоженный объект недвижимого имущества в гривнах;

Вср - стоимость одного квадратного метра жилья на вторичном рынке Украины (это 22 197,14 гривны);

Кр – региональный коэффициент, корректирующий стоимость одного квадратного метра недвижимости в зависимости от региона;

Sзн – площадь объекта (садового или дачного дома).

То есть, условно за потерю трехкомнатной квартиры в Херсонской области площадью 54 квадратных метра в пятиэтажном панельном здании — "хрущевке" в формулу нужно будет подставить следующие даные: 36 422,33*0,5*0,9096*0,69*54 = 617 207,26

Таким образом размер компенсации за уничтоженный объект недвижимого имущества составляет около 617 207,26 гривен.

Ранее мы писали, что на полноценную реализацию государственной программы "Еселя" , которая стартовала осенью прошлого года, не хватает финансирования. Сейчас объема средств достаточно на покрытие 3% обращений украинцев. Кстати "еселя" станет доступнее . Если раньше она распространялась только на определенные категории населения, то скоро ею смогут воспользоваться все украинцы.