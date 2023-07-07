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Дворцы под Киевом: на OLX продают роскошный коттедж за 12,5 миллиона долларов.

7 июля 2023 16:18
5217c785-a766-4a1d-5500-71bb14c99100 - Дубровенко Артур
Дубровенко Артур
Редактор экономических новостей
Дворцы под Киевом: на OLX продают роскошный коттедж за 12,5 миллиона долларов.
Роскошный дом. Фото: celes.club
5217c785-a766-4a1d-5500-71bb14c99100 - Дубровенко Артур
Дубровенко Артур
Редактор экономических новостей

Украину смело можно называть страной контрастов. Пока на востоке государства ВСУ защищают родную землю от российских захватчиков, в столице и Киевской области, продаются дома за десятки миллионов долларов.

Так, одно из украинских агентств недвижимости продает дом в ПГТ Козин в Киевской области за 12,5 млн доларов. Новини.Live рассказывают об одном из самых дорогих домов в Киевской области.

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Что известно о доме

Коттедж площадью 1200 квадратных метров расположен в поселке городского типа Козин на территории коттеджного городка "Дамба". Трехэтажный дом из красного кирпича, снаружи украшен гранитом, а внутри – мрамором.

На первом этаже находятся: гостиная, кухня, столовая, бильярдная, кабинет, туалет (35 кв. м.), гостевой санузел, зона СПА с бассейном (20 кв. м.), зоной отдыха, сауной, джакузи, душевой и санузлом;

На втором повесе находятся: 4 спальни с санузлами и туалетами.

На подвальном этаже находятся: домашний кинотеатр, косметологический кабинет, тренажерный зал, два погреба для красного и белого вина, прачечная, шубная комната, чемодан и зона обслуживания чаши бассейна.

  • Дом под Киевом за 12,5 млн долларов
  • Дом под Киевом за 12,5 млн долларов
  • Дом под Киевом за 12,5 млн долларов
  •  
  • Дом под Киевом за 12,5 млн долларов
  • Дом под Киевом за 12,5 млн долларов
  • Дом под Киевом за 12,5 млн долларов
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"Дом полностью укомплектован мебелью. Спальни, мягкая мебель, серванты – лакшеры бренда Visioner. Кухня Luciano Zonta. Санузлы – плитка Piemme Valentino, Venis, мебель коллекции Oasis; сантехника Devon & Devon Кондиционирование – Daikin. Твердотопливные и газовые котлы. В доме установлена система "Умный дом", - пишут риелторы в объявлении.

Роскошный дом имеет не менее роскошный земельный участок в 1,2 га с ландшафтным дизайном, домом для приема гостей, бассейном с зоной отдыха, теплицами, апартаментами для персонала, пятью гаражами и охраняемым помещением.

Стоит такой дворец в Киевской области 12,5 миллиона гривен.

Напомним, государственная программа льготного кредитования жилья "еселя" станет доступнее. Если раньше она распространялась только на определенные категории населения, то скоро ею смогут воспользоваться все украинцы.

Также мы писали, что в Киеве дорожает аренда квартир. Средняя стоимость аренды столичной недвижимости по сравнению с прошлогодними ценами повысилась, однако до сих пор отстает от показателей довоенного уровня.

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