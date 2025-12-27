Відео
Сестра зниклого безвісти — чи отримає вона виплату

Сестра зниклого безвісти — чи отримає вона виплату

Ua ru
Дата публікації: 27 грудня 2025 05:57
Виплати родині зниклого безвісти - брати і сестри військових, чи мають вони право на виплату
Українські військовослужбовці. Фото: 93 ОМБр "Холодний Яр"

Рідні брати і сестри загиблого чи зниклого безвісти військовослужбовця ЗСУ можуть отримати одноразову грошову допомогу. Але існує одна важлива умова, без дотримання якої ця виплата не буде здійснена.

Про це написали на порталі "Юристи.UA".

Читайте також:

Друга черга родичів

Близькі родичі зниклого безвісти чи загиблого військовослужбовця ЗСУ мають право на отримання одноразової грошової допомоги від держави.

До юристів звернулася громадянка, яка є сестрою зниклого безвісти військового. Той, наголосила жінка, не має більше жодних близьких родичів.

Громадянка поцікавилася, чи може вона отримати державну виплату, зокрема, грошове забезпечення зниклого безвісти брата.

Адвокат Юрій Айвазян пояснив, коментуючи цю ситуацію, що рідні брати і сестри входять до другої черги і теоретично мають право на отримання коштів, якщо немає родичів першої черги, а також військовослужбовець не написав особисте розпорядження.

Але, додав юрист, для осіб другої черги важливо, щоб військовослужбовець був їхнім законним представником.

Головний нюанс у претензіях на виплату

Інший юрист, Владислав Дерій, підтвердив малоймовірність отримання грошової допомоги такою родичкою зниклого безвісти воїна.

"На жаль, якщо Ви не перебували на утримуванні брата та на Вас не було складено особисте розпорядження, то Ви не маєте права на виплати", — констатував Дерій.

Таким чином, для родичів другої черги ключовим моментом є саме факт перебування на утриманні військовослужбовця.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, як довго розглядають заяву на виплату родичів полонених, зниклих безвісти чи загиблих військовослужбовців.

Додамо, ми повідомляли про те, які документи на підтвердження родинних зв’язків потрібно надати для отримання грошової допомоги родичам загиблого чи зниклого безвісти полоненого воїна.

родина зниклі безвісти військовослужбовці загиблі грошова допомога
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
