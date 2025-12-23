Виплати родичам полоненого - як довго розглядають заяву родичів на виплату

Український військовослужбовець. Фото: Генштаб ЗСУ

Заяву близьких родичів зниклого безвісти військовослужбовця на виплату державної допомоги розглядають близько двох тижнів. Після цього починається нарахування і виплата цих грошей.

Про це повідомляло Міністерство оборони України.

Куди подавати заяву

Якщо військовослужбовець ЗСУ зник безвісти під час бойових дій, його близькі родичі мають право на отримання державної грошової допомоги.

Для цього вони повинні подати відповідну заяву до територіального центру комплектування.

"Подання заяви на виплату з документами здійснюється до будь-якого зручного за місцем розташування ТЦК та СП", — наголосили у Міністерстві оборони.

Скільки розглядають заяву і як виплачують гроші

Військове відомство пояснило, як довго розглядають таку заяву у військовій частині, де служив до зникнення безвісти військовослужбовець.

"Розгляд заяви з документами та прийняття рішення у військовій частині відбувається протягом 15 днів з дня отримання заяви", — зазначається у матеріалі Міноборони.

Якщо ж рішення по заяві є позитивним, виплати відбуваються щомісячно (в поточному місяці за минулий) шляхом зарахування на банківський рахунок, який було вказано в заяві.

