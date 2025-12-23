Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКино и сериалыМодаЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Инвестиции
Компании
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Военная экономика Выплаты за пленных — когда рассмотрят и как будут начислять

Выплаты за пленных — когда рассмотрят и как будут начислять

Ua ru
Дата публикации 23 декабря 2025 05:47
Выплаты родственникам пленного - как долго рассматривают заявление родственников на выплату
Украинский военнослужащий. Фото: Генштаб ВСУ

Заявление близких родственников пропавшего без вести военнослужащего на выплату государственной помощи рассматривают около двух недель. После этого начинается начисление и выплата этих денег.

Об этом сообщало Министерство обороны Украины.

Реклама
Читайте также:

Куда подавать заявление

Если военнослужащий ВСУ пропал без вести во время боевых действий, его близкие родственники имеют право на получение государственной денежной помощи.

Для этого они должны подать соответствующее заявление в территориальный центр комплектования.

"Подача заявления на выплату с документами осуществляется в любой удобный по месту расположения ТЦК и СП", — отметили в Министерстве обороны.

Сколько рассматривают заявление и как выплачивают деньги

Военное ведомство объяснило, как долго рассматривают такое заявление в воинской части, где служил до исчезновения без вести военнослужащий.

"Рассмотрение заявления с документами и принятие решения в воинской части происходит в течение 15 дней со дня получения заявления", — отмечается в материале Минобороны.

Если же решение по заявлению является положительным, выплаты происходят ежемесячно (в текущем месяце за прошлый) путем зачисления на банковский счет, который был указан в заявлении.

Напомним, мы ранее писали, когда прекращают выплаты семье пленного воина.

Добавим, мы сообщали, кто именно из близких родственников имеют право на выплаты за пленных военных.

выплаты ВСУ армия пропавшие без вести военнослужащие
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации