Выплаты родственникам пленного - как долго рассматривают заявление родственников на выплату

Выплаты за пленных — когда рассмотрят и как будут начислять
Заявление близких родственников пропавшего без вести военнослужащего на выплату государственной помощи рассматривают около двух недель. После этого начинается начисление и выплата этих денег.
Об этом сообщало Министерство обороны Украины.
Куда подавать заявление
Если военнослужащий ВСУ пропал без вести во время боевых действий, его близкие родственники имеют право на получение государственной денежной помощи.
Для этого они должны подать соответствующее заявление в территориальный центр комплектования.
"Подача заявления на выплату с документами осуществляется в любой удобный по месту расположения ТЦК и СП", — отметили в Министерстве обороны.
Сколько рассматривают заявление и как выплачивают деньги
Военное ведомство объяснило, как долго рассматривают такое заявление в воинской части, где служил до исчезновения без вести военнослужащий.
"Рассмотрение заявления с документами и принятие решения в воинской части происходит в течение 15 дней со дня получения заявления", — отмечается в материале Минобороны.
Если же решение по заявлению является положительным, выплаты происходят ежемесячно (в текущем месяце за прошлый) путем зачисления на банковский счет, который был указан в заявлении.
