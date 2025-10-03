Видео
Главная Военная экономика Выплаты за пленных военных — кто имеет право

Выплаты за пленных военных — кто имеет право

Ua ru
Дата публикации 3 октября 2025 05:36
Выплаты родственникам пленных - три категории родственников, которые имеют на это право
Украинские военные. Фото: 406 ОАБр

Военнослужащий Вооруженных сил Украины имеет право сам определить, кто получит соответствующую выплату в случае попадания его в плен или признания пропавшим без вести. Если же военный не определился, право приобретают близкие родственники.

Об этом сообщало Министерство обороны Украины.

Личное распоряжение военнослужащего

Близкие родственники пленного или пропавшего без вести военнослужащего имеют право на получение соответствующих выплат.

При этом, отметили в Минобороны, выплаты назначаются не автоматически, а конкретным людям.

"Прежде всего это может быть лицо или несколько лиц, которых военнослужащий заблаговременно указал в личном распоряжении", — говорится в материале на сайте военного ведомства.

Первая и вторая очередь родства

Если же военнослужащий, который впоследствии был признан пропавшим без вести или попал в плен, не сделал такого распоряжения, то на выплаты могут претендовать близкие родственники, которые делятся на первую и вторую очереди родства.

Первая очередь родственников — это:

  • жена/муж;
  • несовершеннолетние дети;
  • дети с инвалидностью с детства независимо от возраста;
  • родители, которые не лишены родительских прав.

Во вторую очередь, которая получает право только при отсутствии лиц первой очереди, входят:

  • совершеннолетние дети;
  • родные братья/сестры.

Напомним, мы ранее писали о том, что в некоторых случаях отсрочку от мобилизации родственники пропавшего без вести военнослужащего не могут получить без решения суда.

Добавим, мы сообщали о том, кто именно считается пропавшим без вести во время войны.

Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
