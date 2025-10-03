Виплати родичам полонених - три категорії родичів, які мають на це право

Виплати за полонених військових — хто має право
Військовослужбовець Збройних сил України має право сам визначити, хто отримає відповідну виплату у випадку потрапляння його полон чи визнання зниклим безвісти. Якщо ж військовий не визначився, право набувають близькі родичі.
Про це повідомляло Міністерство оборони України.
Особисте розпорядження військовослужбовця
Близькі родичі полоненого чи зниклого безвісти військовослужбовця мають право на отримання відповідних виплат.
При цьому, наголосили у Міноборони, виплати призначаються не автоматично, а конкретним людям.
"Насамперед це може бути особа або декілька осіб, яких військовослужбовець завчасно вказав у особистому розпорядженні", — йдеться у матеріалі на сайті військового відомства.
Перша і друга черга споріднення
Якщо ж військовослужбовець, який згодом був визнаний зниклим безвісти чи потрапив у полон, не зробив такого розпорядження, то на виплати можуть претендувати близькі родичі, які поділяються на першу та другу черги споріднення.
Перша черга родичів — це:
- дружина/чоловік;
- неповнолітні діти;
- діти з інвалідністю з дитинства незалежно від віку;
- батьки, яких не позбавлено батьківських прав.
До другої черги, яка отримує право тільки за відсутності осіб першої черги, входять:
- повнолітні діти;
- рідні брати/сестри.
