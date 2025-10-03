Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Військова економіка Виплати за полонених військових — хто має право

Виплати за полонених військових — хто має право

Ua ru
Дата публікації: 3 жовтня 2025 05:36
Виплати родичам полонених - три категорії родичів, які мають на це право
Українські військові. Фото: 406 ОАБр

Військовослужбовець Збройних сил України має право сам визначити, хто отримає відповідну виплату у випадку потрапляння його полон чи визнання зниклим безвісти. Якщо ж військовий не визначився, право набувають близькі родичі.

Про це повідомляло Міністерство оборони України.

Реклама
Читайте також:

Особисте розпорядження військовослужбовця

Близькі родичі полоненого чи зниклого безвісти військовослужбовця мають право на отримання відповідних виплат.

При цьому, наголосили у Міноборони, виплати призначаються не автоматично, а конкретним людям.

"Насамперед це може бути особа або декілька осіб, яких військовослужбовець завчасно вказав у особистому розпорядженні", — йдеться у матеріалі на сайті військового відомства.

Перша і друга черга споріднення

Якщо ж військовослужбовець, який згодом був визнаний зниклим безвісти чи потрапив у полон, не зробив такого розпорядження, то на виплати можуть претендувати близькі родичі, які поділяються на першу та другу черги споріднення.

Перша черга родичів — це:

  • дружина/чоловік;
  • неповнолітні діти;
  • діти з інвалідністю з дитинства незалежно від віку;
  • батьки, яких не позбавлено батьківських прав.

До другої черги, яка отримує право тільки за відсутності осіб першої черги, входять:

  • повнолітні діти;
  • рідні брати/сестри.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, що у деяких випадках відстрочку від мобілізації родичі зниклого безвісти військовослужбовця не можуть отримати без рішення суду.

Додамо, ми повідомляли про те, хто саме вважається зниклим безвісти під час війни.

виплати родина полонені зниклі безвісти військовослужбовці
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації