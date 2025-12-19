Відео
Головна Військова економіка Виплати родині полоненого воїна — коли їх припинять

Виплати родині полоненого воїна — коли їх припинять

Ua ru
Дата публікації: 19 грудня 2025 03:25
Грошова допомога родичам військового у полоні - коли закінчуються виплати
Українські військові. Фото: 93 ОМБр "Холодний Яр"

Родина військовослужбовців ЗСУ, які потрапили у полон, отримуватиме грошову допомогу від держави до моменту, коли їхній родич повернеться на волю. Крім цього, існує ще дві причини для припинення виплати цих коштів.

Про це повідомляло Міністерство оборони України.

Читайте також:

Виплата — до звільнення з полону

Близькі родичі полоненого військовослужбовця мають право на отримання грошової допомоги.

Але виплата цієї допомоги не є безстроковою.

У Міністерстві оборони пояснили, у яких ситуаціях державна виплата родині військового припиняється.

Перш за все, це найоптимістичніший варіант — повернення військовослужбовця з полону. У день звільнення з полону процес виплат зупиняється.

Ще дві причини для припинення виплати

Крім того, грошову допомогу перестають платити родичам полоненого тоді, коли з’ясуються обставини щодо можливої добровільної здачі військовослужбовця у полон.

Якщо буде отримана достовірна інформація про дезертирство військового — його родина перестане отримувати гроші від держави.

І ще один момент, в який припиняється видача родичам цієї грошової допомоги — це дата актового запису про смерть військовослужбовця.

Ця дата має бути оголошена відповідним наказом командира військової частини, у якій служив загиблий.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, чому розмір виплати різним родичам полонених і зниклих безвісти військовослужбовців може бути різним.

Додамо, ми повідомляли про те, коли батьки загиблого чи полоненого військового не отримають грошову допомогу.

ЗСУ полонені дезертир військовослужбовці грошова допомога
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
