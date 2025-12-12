Виплати для родичів загиблого військового - коли батьки не отримають кошти

Прощання із загиблим воїном. Фото: Южненська міська рада

Батьки загиблого військовослужбовця мають першочергове право на отримання грошової допомоги від держави. Та існує один виняток, коли вони не просто вибувають із першої черги, визначеної законом, а взагалі втрачають право на ці гроші.

Про це повідомляло Міністерство оборони України.

Дві черги близьких родичів військового

Близькі родичі військовослужбовця Збройних сил України, який загинув у зоні бойових дій, мають право на отримання грошової допомоги від держави.

Уся рідня загиблого, згідно із порядком нарахування і виплат цієї допомоги, поділяється на дві черги.

Батьки військового, разом із дружиною (чоловіком), неповнолітніми дітьми чи дітьми з інвалідністю з дитинства — є частиною першої черги, тобто мають першочергове право на отримання грошей.

Виняток, коли батьки не отримають гроші

Але існує один виняток, коли батьки загиблого військовослужбовця взагалі позбавляються прав на державну виплату.

Це відбувається у ситуації, коли батьки військового були позбавлені за рішенням суду батьківських прав.

Після судового рішення вони уже не вважаються такими, що виконують батьківські обов’язки — і, відповідно, також не мають прав, як немайнових, так і майнових, зокрема, на державну виплату після загибелі військовослужбовця.

