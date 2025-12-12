Видео
Главная Военная экономика Выплаты семье погибшего — когда родители не получат деньги

Выплаты семье погибшего — когда родители не получат деньги

Дата публикации 12 декабря 2025 03:36
Выплаты для родственников погибшего военного - когда родители не получат средства
Прощание с погибшим воином. Фото: Южненский городской совет

Родители погибшего военнослужащего имеют первоочередное право на получение денежной помощи от государства. Но существует одно исключение, когда они не просто выбывают из первой очереди, определенной законом, а вообще теряют право на эти деньги.

Об этом сообщало Министерство обороны Украины.

Читайте также:

Две очереди близких родственников военного

Близкие родственники военнослужащего Вооруженных сил Украины, погибшего в зоне боевых действий, имеют право на получение денежной помощи от государства.

Вся родня погибшего, согласно порядку начисления и выплат этой помощи, делится на две очереди.

Родители военного, вместе с женой (мужем), несовершеннолетними детьми или детьми с инвалидностью с детства — являются частью первой очереди, то есть имеют первоочередное право на получение денег.

Исключение, когда родители не получат деньги

Но существует одно исключение, когда родители погибшего военнослужащего вообще лишаются прав на государственную выплату.

Это происходит в ситуации, когда родители военного были лишены по решению суда родительских прав.

После судебного решения они уже не считаются выполняющими родительские обязанности — и, соответственно, также не имеют прав, как неимущественных, так и имущественных, в частности, на государственную выплату после гибели военнослужащего.

Напомним, мы ранее писали о том, что семьи погибших защитников могут получить от государства дополнительную выплату, если ранее они не получили 15 млн грн.

Добавим, мы сообщали о том, на какую пенсию могут рассчитывать родители военнослужащего, погибшего или пропавшего без вести.

выплаты родители военнослужащие погибшие денежная помощь
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
