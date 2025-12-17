Виплата родичам зниклого безвісти - чому різні суми

Український військовий. Фото: 79 ОДШБр

Родичі зниклого безвісти військовослужбовця мають право на отримання державної грошової допомоги. Але суми, які вони отримають, залежать від того, до якої черги, першої чи другої, ці родичі належать.

Про це повідомляло Міністерство оборони України.

Виплата при особистому розпорядженні

Грошова допомога, яку отримують близькі родичі зниклого безвісти військовослужбовця, не є однаковою для усіх категорій родичів.

Якщо військовослужбовець оформив особисте розпорядження щодо цієї виплати, сума грошової допомоги буде виплачена тільки вказаним у цьому розпорядженні особам.

Крім того, розмір частки також визначається особистим розпорядженням військовослужбовця.

Різниця між першою і другою чергами

Якщо ж військовий не залишив особистого розпорядження, частки для близьких родичів вираховуються згідно із нормами чинного законодавства.

Родичі першої черги отримують виплату рівними частками у розмірі 50% від загальної суми.

Родичі ж другої черги отримують гроші так само рівними частками на кожного, але лише 20% від загальної суми.

Усі інші гроші депонуються, тобто зберігаються за військовослужбовцем, поки він не з’явиться чи не буде визнаний померлим.

