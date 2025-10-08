Відео
Україна
Головна Військова економіка Гроші за загиблого — чи мають право на виплату брати і сестри

Гроші за загиблого — чи мають право на виплату брати і сестри

Ua ru
Дата публікації: 8 жовтня 2025 05:44
Виплати за загиблого - виплата братам і сестрам, коли це можливо
Прощання із загиблим воїном. Фото: Південноукраїнська міська рада

Якщо військовослужбовець ЗСУ під час війни загинув, потрапив у полон чи зник безвісти, його родичі мають право на отримання відповідної виплати. Серед цих родичів є і рідні брати та сестри, але їм потрібно дотримання однієї важливої умови.

Про це повідомляло Міністерство оборони України.

Читайте також:

Виплати родичам загиблих військових

Близькі родичі військовослужбовця, який загинув, потрапив у полон чи був визнаний зниклим безвісти, мають право на отримання одноразової грошової допомоги.

Усі родичі військового, згідно із нормою відповідного закону, поділені на дві черги.

Але першочергове право на виплату мають ті, кого сам військовослужбовець вказав у особистому розпорядженні на випадок загибелі.

Перша чи друга черги

Якщо розпорядження немає, то право на виплату отримують родичі першої черги.

Друга черга ж отримує право на отримання грошової компенсації лише у випадку, коли у військового немає родичів першої черги.

Саме до другої черги зараховані рідні брати та сестри військовослужбовців ЗСУ.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, до якої черги на отримання виплати за загиблого військовослужбовця входять його діти.

Додамо, ми повідомляли про те, що Міноборони оновило умови виплат родинам загиблих військових.

ЗСУ родина військовослужбовці загиблі грошова допомога
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
