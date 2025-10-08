Видео
Главная Военная экономика Деньги за погибшего — имеют ли право на выплату братья и сестры

Деньги за погибшего — имеют ли право на выплату братья и сестры

Ua ru
Дата публикации 8 октября 2025 05:44
Выплаты за погибшего - выплата братьям и сестрам, когда это возможно
Прощание с погибшим воином. Фото: Пивденноукраинский городской совет

Если военнослужащий ВСУ во время войны погиб, попал в плен или пропал без вести, его родственники имеют право на получение соответствующей выплаты. Среди этих родственников есть и родные братья и сестры, но им нужно соблюдение одного важного условия.

Об этом сообщало Министерство обороны Украины.

Читайте также:

Выплаты родственникам погибших военных

Близкие родственники военнослужащего, который погиб, попал в плен или был признан пропавшим без вести, имеют право на получение единовременного денежного пособия.

Все родственники военного, согласно норме соответствующего закона, разделены на две очереди.

Но первоочередное право на выплату имеют те, кого сам военнослужащий указал в личном распоряжении на случай гибели.

Первая или вторая очереди

Если распоряжения нет, то право на выплату получают родственники первой очереди.

Вторая очередь же получает право на получение денежной компенсации только в случае, когда у военного нет родственников первой очереди.

Именно ко второй очереди зачислены родные братья и сестры военнослужащих ВСУ.

Напомним, мы ранее писали о том, в какую очередь на получение выплаты за погибшего военнослужащего входят его дети.

Добавим, мы сообщали о том, что Минобороны обновило условия выплат семьям погибших военных.

Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
