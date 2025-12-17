Видео
Україна
Видео

Когда размер выплат семье пропавшего без вести может быть разным

Когда размер выплат семье пропавшего без вести может быть разным

Дата публикации 17 декабря 2025 05:56
Выплата родственникам пропавшего без вести - почему разные суммы
Украинский военный. Фото: 79 ОДШБр

Родственники пропавшего без вести военнослужащего имеют право на получение государственной денежной помощи. Но суммы, которые они получат, зависят от того, к какой очереди, первой или второй, эти родственники относятся.

Об этом сообщало Министерство обороны Украины.

Читайте также:

Выплата при личном распоряжении

Денежная помощь, которую получают близкие родственники пропавшего без вести военнослужащего, не является одинаковой для всех категорий родственников.

Если военнослужащий оформил личное распоряжение по этой выплате, сумма денежной помощи будет выплачена только указанным в этом распоряжении лицам.

Кроме того, размер доли также определяется личным распоряжением военнослужащего.

Разница между первой и второй очередями

Если же военный не оставил личного распоряжения, доли для близких родственников высчитываются согласно нормам действующего законодательства.

Родственники первой очереди получают выплату равными долями в размере 50% от общей суммы.

Родственники же второй очереди получают деньги так же равными долями на каждого, но только 20% от общей суммы.

Все остальные деньги депонируются, то есть сохраняются за военнослужащим, пока он не появится или не будет признан умершим.

Напомним, мы ранее писали о том, когда родители погибшего военного не получат денежную помощь.

Добавим, мы сообщали о том, имеют ли право на выплату братья и сестры погибшего военнослужащего.

ВСУ семья пропавшие без вести военнослужащие денежная помощь
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
