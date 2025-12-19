Видео
Выплаты семье пленного воина — когда их прекратят

Выплаты семье пленного воина — когда их прекратят

Ua ru
Дата публикации 19 декабря 2025 03:25
Денежная помощь родственникам военного в плену - когда заканчиваются выплаты
Украинские военные. Фото: 93 ОМБр "Холодний Яр"

Семья военнослужащих ВСУ, попавших в плен, будет получать денежную помощь от государства до момента, когда их родственник вернется на свободу. Кроме этого, существует еще две причины для прекращения выплаты этих средств.

Об этом сообщало Министерство обороны Украины.

Читайте также:

Выплата — до освобождения из плена

Близкие родственники пленного военнослужащего имеют право на получение денежной помощи.

Но выплата этой помощи не является бессрочной.

В Министерстве обороны объяснили, в каких ситуациях государственная выплата семье военного прекращается.

Прежде всего, это самый оптимистичный вариант — возвращение военнослужащего из плена. В день освобождения из плена процесс выплат останавливается.

Еще две причины для прекращения выплаты

Кроме того, денежную помощь перестают платить родственникам пленного тогда, когда выяснятся обстоятельства относительно возможной добровольной сдачи военнослужащего в плен.

Если будет получена достоверная информация о дезертирстве военного — его семья перестанет получать деньги от государства.

И еще один момент, в который прекращается выдача родственникам этой денежной помощи — это дата актовой записи о смерти военнослужащего.

Эта дата должна быть объявлена соответствующим приказом командира воинской части, в которой служил погибший.

Напомним, мы ранее писали о том, почему размер выплаты разным родственникам пленных и пропавших без вести военнослужащих может быть разным.

Добавим, мы сообщали о том, когда родители погибшего или пленного военного не получат денежную помощь.

Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
