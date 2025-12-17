Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКіно та серіалиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Інвестиції
Компанії
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Військова економіка Виплати за загиблого — список родинних документів

Виплати за загиблого — список родинних документів

Ua ru
Дата публікації: 17 грудня 2025 03:43
Виплати родичам загиблих військових - список документів про родинні зв'язки
Військовослужбовець з родиною. Фото: "Консультант"

Для того, аби отримати державну грошову допомогу за загиблого військовослужбовця, його близькі родичі повинні документально довести родинний зв’язок з ним. У Міноборони пояснили, копії яких саме документів потрібно надати різним категоріям родичів.

Про це повідомляло Міністерство оборони України.

Реклама
Читайте також:

Документи близьких родичів для грошової допомоги

Близькі родичі загиблого військовослужбовця, згідно із чинним законодавством, мають право на отримання грошової допомоги від держави.

Для цього такі особи мають надати пакет відповідних документів.

Це, зокрема, копії документів, які підтверджують родинні зв’язки із загиблим воїном.

Копії яких документів потрібно надати різним категоріям рідні

Дружина (чоловік) має надати копію свідоцтва про шлюб або копію витягу з ДРАЦС про державну реєстрацію шлюбу.

Діти загиблого військового повинні надати копію свідоцтва про народження чи копію витягу з ДРАЦС про державну реєстрацію народження.

Батьки ж військовослужбовця, який загинув на війні, надають копію свідоцтва про народження військовослужбовця або копію витягу з ДРАЦС про державну реєстрацію народження.

У випадку, якщо вони були на деякий час позбавлені батьківських прав — потрібно надати ще і рішення суду про поновлення таких прав.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, хто із близьких родичів загиблого військовослужбовця не має права на грошову допомогу за будь-яких умов.

Додамо, ми повідомляли про те, до якої черги отримання грошової допомоги належать неповнолітні і повнолітні діти загиблого воїна.

діти батьки військовослужбовці загиблі грошова допомога
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації