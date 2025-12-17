Виплати родичам загиблих військових - список документів про родинні зв'язки

Військовослужбовець з родиною. Фото: "Консультант"

Для того, аби отримати державну грошову допомогу за загиблого військовослужбовця, його близькі родичі повинні документально довести родинний зв’язок з ним. У Міноборони пояснили, копії яких саме документів потрібно надати різним категоріям родичів.

Про це повідомляло Міністерство оборони України.

Документи близьких родичів для грошової допомоги

Близькі родичі загиблого військовослужбовця, згідно із чинним законодавством, мають право на отримання грошової допомоги від держави.

Для цього такі особи мають надати пакет відповідних документів.

Це, зокрема, копії документів, які підтверджують родинні зв’язки із загиблим воїном.

Копії яких документів потрібно надати різним категоріям рідні

Дружина (чоловік) має надати копію свідоцтва про шлюб або копію витягу з ДРАЦС про державну реєстрацію шлюбу.

Діти загиблого військового повинні надати копію свідоцтва про народження чи копію витягу з ДРАЦС про державну реєстрацію народження.

Батьки ж військовослужбовця, який загинув на війні, надають копію свідоцтва про народження військовослужбовця або копію витягу з ДРАЦС про державну реєстрацію народження.

У випадку, якщо вони були на деякий час позбавлені батьківських прав — потрібно надати ще і рішення суду про поновлення таких прав.

