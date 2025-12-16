Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКіно та серіалиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Інвестиції
Компанії
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Військова економіка Виплати родині загиблого — хто не має права на ці гроші

Виплати родині загиблого — хто не має права на ці гроші

Ua ru
Дата публікації: 16 грудня 2025 05:43
Виплати родичам загиблого військового - кому не виплачуватимуть ці кошти
Українські військовослужбовці. Фото: 501 ОБМП

Дві категорії близьких родичів загиблих під час бойових дій військовослужбовців не мають права претендувати на грошову допомогу від держави. Ця заборона стосується, зокрема, людей, які мають відношення до країни-агресора та Білорусі.

Про це повідомляло Міністерство оборони України.

Реклама
Читайте також:

Колаборантам виплата не світить

Родичі загиблих військовослужбовців Збройних сил України мають право на отримання грошової допомоги від держави, а також на отримання грошового забезпечення, яке не отримав загиблий воїн.

Втім, не усі родичі можуть отримати цю виплату.

Українське законодавство виділяє дві категорії громадян, яким заборонена видавати виплату за загиблого військового.

Не мають права претендувати на грошову допомогу ті родичі загиблого, які були засуджені за державну зраду, колабораційну діяльність та пособництво державі-агресору.

Росіяни, білоруси і не тільки

Крім того, державна грошова допомога, яка належить родичам загиблих військовослужбовців Сил оборони України, не буде виплачуватися громадянам Російської Федерації або Республіки Білорусь.

Також ця виплата не надається громадянам інших держав, які постійно проживають на території цих Білорусі та Росії.

Усі інші близькі родичі загиблих українських військовослужбовців можуть подавати заяву на отримання грошової допомоги.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, хто з військовослужбовців ЗСУ отримає максимальні суми у січні.

Додамо, ми повідомляли про те, до якої черги належать діти загиблих військовослужбовців.

виплати ЗСУ Росія військовослужбовці загиблі
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації