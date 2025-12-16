Виплати родичам загиблого військового - кому не виплачуватимуть ці кошти

Українські військовослужбовці. Фото: 501 ОБМП

Дві категорії близьких родичів загиблих під час бойових дій військовослужбовців не мають права претендувати на грошову допомогу від держави. Ця заборона стосується, зокрема, людей, які мають відношення до країни-агресора та Білорусі.

Про це повідомляло Міністерство оборони України.

Колаборантам виплата не світить

Родичі загиблих військовослужбовців Збройних сил України мають право на отримання грошової допомоги від держави, а також на отримання грошового забезпечення, яке не отримав загиблий воїн.

Втім, не усі родичі можуть отримати цю виплату.

Українське законодавство виділяє дві категорії громадян, яким заборонена видавати виплату за загиблого військового.

Не мають права претендувати на грошову допомогу ті родичі загиблого, які були засуджені за державну зраду, колабораційну діяльність та пособництво державі-агресору.

Росіяни, білоруси і не тільки

Крім того, державна грошова допомога, яка належить родичам загиблих військовослужбовців Сил оборони України, не буде виплачуватися громадянам Російської Федерації або Республіки Білорусь.

Також ця виплата не надається громадянам інших держав, які постійно проживають на території цих Білорусі та Росії.

Усі інші близькі родичі загиблих українських військовослужбовців можуть подавати заяву на отримання грошової допомоги.

