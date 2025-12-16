Выплаты родственникам погибшего военного - кому не будут выплачивать эти средства

Украинские военнослужащие. Фото: 501 ОБМП

Две категории близких родственников погибших во время боевых действий военнослужащих не имеют права претендовать на денежную помощь от государства. Этот запрет касается, в частности, людей, которые имеют отношение к стране-агрессору и Беларуси.

Об этом сообщало Министерство обороны Украины.

Коллаборантам выплата не светит

Родственники погибших военнослужащих Вооруженных сил Украины имеют право на получение денежной помощи от государства, а также на получение денежного обеспечения, которое не получил погибший воин.

Впрочем, не все родственники могут получить эту выплату.

Украинское законодательство выделяет две категории граждан, которым запрещена выдавать выплату за погибшего военного.

Не имеют права претендовать на денежную помощь те родственники погибшего, которые были осуждены за государственную измену, коллаборационную деятельность и пособничество государству-агрессору.

Россияне, белорусы и не только

Кроме того, государственная денежная помощь, которая полагается родственникам погибших военнослужащих Сил обороны Украины, не будет выплачиваться гражданам Российской Федерации или Республики Беларусь.

Также эта выплата не предоставляется гражданам других государств, которые постоянно проживают на территории этих Беларуси и России.

Все остальные близкие родственники погибших украинских военнослужащих могут подавать заявление на получение денежной помощи.

