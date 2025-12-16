Видео
Главная Военная экономика Выплаты семье погибшего — кто не имеет права на эти деньги

Выплаты семье погибшего — кто не имеет права на эти деньги

Ua ru
Дата публикации 16 декабря 2025 05:43
Выплаты родственникам погибшего военного - кому не будут выплачивать эти средства
Украинские военнослужащие. Фото: 501 ОБМП

Две категории близких родственников погибших во время боевых действий военнослужащих не имеют права претендовать на денежную помощь от государства. Этот запрет касается, в частности, людей, которые имеют отношение к стране-агрессору и Беларуси.

Об этом сообщало Министерство обороны Украины.

Читайте также:

Коллаборантам выплата не светит

Родственники погибших военнослужащих Вооруженных сил Украины имеют право на получение денежной помощи от государства, а также на получение денежного обеспечения, которое не получил погибший воин.

Впрочем, не все родственники могут получить эту выплату.

Украинское законодательство выделяет две категории граждан, которым запрещена выдавать выплату за погибшего военного.

Не имеют права претендовать на денежную помощь те родственники погибшего, которые были осуждены за государственную измену, коллаборационную деятельность и пособничество государству-агрессору.

Россияне, белорусы и не только

Кроме того, государственная денежная помощь, которая полагается родственникам погибших военнослужащих Сил обороны Украины, не будет выплачиваться гражданам Российской Федерации или Республики Беларусь.

Также эта выплата не предоставляется гражданам других государств, которые постоянно проживают на территории этих Беларуси и России.

Все остальные близкие родственники погибших украинских военнослужащих могут подавать заявление на получение денежной помощи.

Напомним, мы ранее писали о том, кто из военнослужащих ВСУ получит максимальные суммы в январе.

Добавим, мы сообщали о том, к какой очереди относятся дети погибших военнослужащих.

выплаты ВСУ Россия военнослужащие погибшие
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
