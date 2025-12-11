Виплати родині загиблого військового - до якої черги входять діти

Похорон загиблого воїна. Фото: Солотвинська селищна рада

Закон передбачає, що діти загиблого військовослужбовця ЗСУ можуть претендувати на відповідні державні виплати. Але також він диференціює осіб цієї категорії відповідно до їхнього віку.

Про це повідомляло Міністерство оборони України.

Реклама

Читайте також:

Виплати близьким родичам загиблого

Близькі родичі загиблого на війні військовослужбовця мають право на отримання відповідних державних виплат та грошового забезпечення військового.

До списку близьких родичів входять, звісна річ, і діти військовослужбовця.

Причому це стосується як неповнолітніх, так і повнолітніх дітей.

Та закон чітко розмежовує цю категорію на дві різні частини, розподіляючи їх у різні черги спадкування.

Діти військового — перша чи друга черга

Неповнолітні діти вважаються особами першої черги, які мають право на виплати, якщо військовий не залишив особистого розпорядження.

До першої черги також зараховуються діти (як неповнолітні, так і повнолітні) з інвалідністю з дитинства.

А от повнолітні діти, які теж можуть отримати виплати за загиблого батька — це особи другої черги.

Вони отримують право на державну допомогу та інші виплати тільки у випадку, коли військовослужбовець на момент загибелі не мав родичів першої черги.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, чи мають право на виплату брати і сестри загиблого військовослужбовця.

Додамо, ми повідомляли про те, які права щодо виплат за загиблого на війні військового має його цивільна дружина.