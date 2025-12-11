Видео
Главная Военная экономика Выплаты детям погибшего воина — в какую очередь зачисляют

Выплаты детям погибшего воина — в какую очередь зачисляют

Ua ru
Дата публикации 11 декабря 2025 05:58
Выплаты семье погибшего военного - в какую очередь входят дети
Похороны погибшего воина. Фото: Солотвинский поселковый совет

Закон предусматривает, что дети погибшего военнослужащего ВСУ могут претендовать на соответствующие государственные выплаты. Но также он дифференцирует лиц этой категории в соответствии с их возрастом.

Об этом сообщало Министерство обороны Украины.

Выплаты близким родственникам погибшего

Близкие родственники погибшего на войне военнослужащего имеют право на получение соответствующих государственных выплат и денежного обеспечения военного.

В список близких родственников входят, конечно, и дети военнослужащего.

Причем это касается как несовершеннолетних, так и совершеннолетних детей.

Но закон четко разграничивает эту категорию на две разные части, распределяя их в разные очереди наследования.

Дети военного — первая или вторая очередь

Несовершеннолетние дети считаются лицами первой очереди, которые имеют право на выплаты, если военный не оставил личного распоряжения.

В первую очередь также зачисляются дети (как несовершеннолетние, так и совершеннолетние) с инвалидностью с детства.

А вот совершеннолетние дети, которые тоже могут получить выплаты за погибшего отца — это лица второй очереди.

Они получают право на государственную помощь и другие выплаты только в случае, когда военнослужащий на момент гибели не имел родственников первой очереди.

Напомним, мы ранее писали о том, имеют ли право на выплату братья и сестры погибшего военнослужащего.

Добавим, мы сообщали о том, какие права по выплатам за погибшего на войне военного имеет его гражданская жена.

выплаты ВСУ дети военнослужащие погибшие
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
