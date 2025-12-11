Выплаты семье погибшего военного - в какую очередь входят дети

Выплаты детям погибшего воина — в какую очередь зачисляют
Закон предусматривает, что дети погибшего военнослужащего ВСУ могут претендовать на соответствующие государственные выплаты. Но также он дифференцирует лиц этой категории в соответствии с их возрастом.
Об этом сообщало Министерство обороны Украины.
Выплаты близким родственникам погибшего
Близкие родственники погибшего на войне военнослужащего имеют право на получение соответствующих государственных выплат и денежного обеспечения военного.
В список близких родственников входят, конечно, и дети военнослужащего.
Причем это касается как несовершеннолетних, так и совершеннолетних детей.
Но закон четко разграничивает эту категорию на две разные части, распределяя их в разные очереди наследования.
Дети военного — первая или вторая очередь
Несовершеннолетние дети считаются лицами первой очереди, которые имеют право на выплаты, если военный не оставил личного распоряжения.
В первую очередь также зачисляются дети (как несовершеннолетние, так и совершеннолетние) с инвалидностью с детства.
А вот совершеннолетние дети, которые тоже могут получить выплаты за погибшего отца — это лица второй очереди.
Они получают право на государственную помощь и другие выплаты только в случае, когда военнослужащий на момент гибели не имел родственников первой очереди.
