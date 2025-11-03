Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьЭксклюзивГороскопЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Военная экономика Выплаты за погибшего — какие права имеет гражданская жена

Выплаты за погибшего — какие права имеет гражданская жена

Ua ru
Дата публикации 3 ноября 2025 05:47
обновлено: 20:57
Выплаты за погибших военных - гражданская жена и ее права
Прощание с погибшим военнослужащим. Фото: Добровеличковский поселковый совет

Право на государственную выплату за пропавшего без вести или погибшего военнослужащего имеет не только официальная, но и гражданская жена. Но ей, как и незарегистрированному ребенку военного, надо доказать свое родство с погибшим в суде.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал юрист Владислав Дерий.

Реклама
Читайте также:

Выплата для гражданской жены

Близкие родственники погибших военнослужащих имеют право на государственную помощь.

К юристам обратился гражданин, родной брат которого пропал без вести на войне, предположительно, был убит. Он рассказал, что у брата была гражданская жена, которая имела от погибшего ребенка, не зарегистрированного на военного.

Мужчина поинтересовался, может ли гражданская жена в такой ситуации оформить выплату на себя и ребенка.

"Если гражданская жена установит в судебном порядке факт проживания одной семьей, она будет иметь право на одноразовую денежную помощь в случае признания вашего брата погибшим", — пояснил в ответе гражданину юрист Владислав Дерий.

Выплата для незарегистрированного ребенка

Юрист также отметил, что право на свою долю выплаты будет иметь и ребенок военнослужащего, но, если в его свидетельстве о рождении погибший военный указан отцом, процесс может затянуться.

"Если гражданская жена в судебном порядке установит факт отцовства, то ребенок и мать военного будут иметь право на выплаты по пропавшему без вести", — подчеркнул Дерий.

Напомним, мы ранее писали о том, как долго рассматривают заявление родственников погибшего военнослужащего.

Добавим, мы сообщали о том, имеют ли право на выплату братья и сестры погибшего военнослужащего.

дети пропавшие без вести жена военнослужащие погибшие
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации