Выплаты за погибших военных - гражданская жена и ее права

Прощание с погибшим военнослужащим. Фото: Добровеличковский поселковый совет

Право на государственную выплату за пропавшего без вести или погибшего военнослужащего имеет не только официальная, но и гражданская жена. Но ей, как и незарегистрированному ребенку военного, надо доказать свое родство с погибшим в суде.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал юрист Владислав Дерий.

Реклама

Читайте также:

Выплата для гражданской жены

Близкие родственники погибших военнослужащих имеют право на государственную помощь.

К юристам обратился гражданин, родной брат которого пропал без вести на войне, предположительно, был убит. Он рассказал, что у брата была гражданская жена, которая имела от погибшего ребенка, не зарегистрированного на военного.

Мужчина поинтересовался, может ли гражданская жена в такой ситуации оформить выплату на себя и ребенка.

"Если гражданская жена установит в судебном порядке факт проживания одной семьей, она будет иметь право на одноразовую денежную помощь в случае признания вашего брата погибшим", — пояснил в ответе гражданину юрист Владислав Дерий.

Выплата для незарегистрированного ребенка

Юрист также отметил, что право на свою долю выплаты будет иметь и ребенок военнослужащего, но, если в его свидетельстве о рождении погибший военный указан отцом, процесс может затянуться.

"Если гражданская жена в судебном порядке установит факт отцовства, то ребенок и мать военного будут иметь право на выплаты по пропавшему без вести", — подчеркнул Дерий.

Напомним, мы ранее писали о том, как долго рассматривают заявление родственников погибшего военнослужащего.

Добавим, мы сообщали о том, имеют ли право на выплату братья и сестры погибшего военнослужащего.