Видео

Главная Военная экономика Выплата семье погибшего — как долго рассматривают заявление

Выплата семье погибшего — как долго рассматривают заявление

Дата публикации 29 октября 2025 05:48
обновлено: 17:30
Выплаты за погибших - сроки рассмотрения заявления
Прощание с погибшим военным. Фото: mi100.info

Заявление от имени родственников погибшего военнослужащего на получение государственной выплаты подается на имя командира соответствующей воинской части. Командование должно рассмотреть заявление в установленный законом срок и либо поддержать заявление, либо объяснить отказ.

Об этом сообщало Министерство обороны Украины.

Читайте также:

Куда подавать заявление на выплату за погибшего

Родственники погибших украинских военнослужащих должны подать заявление о получении денежной помощи.

Это заявление необходимо подать командиру воинской части, где служил погибший.

Именно командование части и рассматривает это заявление, решая, поддержать его или отклонить.

В Министерстве обороны объяснили, как долго может длиться этот процесс.

Как долго в воинской части будут рассматривать заявление

"Командиры воинских частей рассматривают предоставленные заявления не дольше 15 суток и принимают решение о выплате или отказе в выплате денежного обеспечения, издавая соответствующий приказ, о чем безотлагательно сообщают заявителям в письменной форме", — говорится в материале на сайте Минобороны.

Военное ведомство также отметили, что отказ в выплате денег обязательно должен быть мотивирован.

"Командование воинской части в случае отказа в выплате денежного обеспечения в приказе обязательно указывает причины такого отказа", — подчеркнули в МО.

Напомним, мы ранее писали о том, граждане каких стран не получат выплату, хоть и являются близкими родственникам погибшего военнослужащего.

Добавим, мы сообщали о том, к какой очереди претендентов на выплату относятся дети военнослужащего.

выплаты ВСУ военнослужащие командир погибшие
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
