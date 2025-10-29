Виплати за загиблих - терміни розгляду заяви

Виплата родині загиблого — як довго розглядають заяву
Заява від імені родичів загиблого військовослужбовця на отримання державної виплати подається на ім’я командира відповідної військової частини. Командування має розглянути заяву у встановлений законом термін і або підтримати заяву, або пояснити відмову.
Про це повідомляло Міністерство оборони України.
Куди подавати заяву на виплату за загиблого
Родичі загиблих українських військовослужбовців мають подати заяву про отримання грошової допомоги.
Цю заяву необхідно подати командиру військової частини, де служив загиблий.
Саме командування частини і розглядає цю заяву, вирішуючи, підтримати її чи відхилити.
У Міністерстві оборони пояснили, як довго може тривати цей процес.
Як довго у військовій частині розглядатимуть заяву
"Командири військових частин розглядають надані заяви не довше ніж 15 діб та ухвалюють рішення щодо виплати або відмови у виплаті грошового забезпечення, видаючи відповідний наказ, про що невідкладно повідомляють заявникам у письмовій формі", — йдеться у матеріалі на сайті Міноборони.
Військове відомство також наголосили, що відмова у виплаті грошей обов’язково повинна бути мотивована.
"Командування військової частини у разі відмови у виплаті грошового забезпечення в наказі обов’язково зазначає причини такої відмови", — підкреслили у МО.
