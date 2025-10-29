Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьЕксклюзивГороскопЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Військова економіка Виплата родині загиблого — як довго розглядають заяву

Виплата родині загиблого — як довго розглядають заяву

Ua ru
Дата публікації: 29 жовтня 2025 05:48
Оновлено: 17:30
Виплати за загиблих - терміни розгляду заяви
Прощання із загиблим військовим. Фото: mi100.info

Заява від імені родичів загиблого військовослужбовця на отримання державної виплати подається на ім’я командира відповідної військової частини. Командування має розглянути заяву у встановлений законом термін і або підтримати заяву, або пояснити відмову.

Про це повідомляло Міністерство оборони України.

Реклама
Читайте також:

Куди подавати заяву на виплату за загиблого

Родичі загиблих українських військовослужбовців мають подати заяву про отримання грошової допомоги.

Реклама

Цю заяву необхідно подати командиру військової частини, де служив загиблий.

Саме командування частини і розглядає цю заяву, вирішуючи, підтримати її чи відхилити.

Реклама

У Міністерстві оборони пояснили, як довго може тривати цей процес.

Як довго у військовій частині розглядатимуть заяву

"Командири військових частин розглядають надані заяви не довше ніж 15 діб та ухвалюють рішення щодо виплати або відмови у виплаті грошового забезпечення, видаючи відповідний наказ, про що невідкладно повідомляють заявникам у письмовій формі", — йдеться у матеріалі на сайті Міноборони.

Реклама

Військове відомство також наголосили, що відмова у виплаті грошей обов’язково повинна бути мотивована.

"Командування військової частини у разі відмови у виплаті грошового забезпечення в наказі обов’язково зазначає причини такої відмови", — підкреслили у МО.

Реклама

Нагадаємо, ми раніше писали про те, громадяни яких країн не отримають виплату, хоч і є близькими родичам загиблого військовослужбовця.

Додамо, ми повідомляли про те, до якої черги претендентів на виплату належать діти військовослужбовця.

виплати ЗСУ військовослужбовці командир загиблі
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації