Україна
Виплати родині військових — до якої черги належать діти

Виплати родині військових — до якої черги належать діти

Ua ru
Дата публікації: 6 жовтня 2025 05:45
Виплати родичам військових - перша та друга черги родичів, до якої черги входять діти
Український військовий з дитиною. Фото: "АрміяInform"

Діти військовослужбовця, який загинув, потрапив у полон чи був визнаний зниклим безвісти, мають право на отримання відповідних виплат. Те, до якої саме черги споріднення вони потраплять, залежить від їхнього віку.

Про це повідомляло Міністерство оборони України.

Читайте також:

Дві черги споріднення

На виплати за загиблих, зниклих безвісти та полонених військовослужбовців претендують близькі родичі.

Згідно із чинним законодавством, ці родичі поділяються на дві черги споріднення.

Діти військовослужбовців входять до обох черг, але є певні нюанси.

Діти — в обох чергах

Так, до першої черги, яка має першочергове право отримання виплати, якщо військовослужбовець не написав особисте розпорядження, входять двоє категорій.

Це:

  • неповнолітні діти;
  • діти з інвалідністю з дитинства незалежно від віку.

У другу чергу (яка отримує право на виплату за умови відсутності родичів першої черги) також входять діти військовослужбовця. Це винятково повнолітні доньки і сини.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, хто має першочергове право на отримання виплат за полонених, зниклих безвісти чи загиблих військовослужбовців.

Додамо, ми повідомляли про те, які пільги родинам зниклих безвісти військових надає держава.

діти полонені зниклі безвісти військовослужбовці загиблі
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
