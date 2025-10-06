Выплаты родственникам военных - первая и вторая очереди родственников, в какую очередь входят дети

Выплаты семье военных — к какой очереди относятся дети
Дети военнослужащего, который погиб, попал в плен или был признан пропавшим без вести, имеют право на получение соответствующих выплат. То, к какой именно очереди родства они попадут, зависит от их возраста.
Об этом сообщало Министерство обороны Украины.
Две очереди родства
На выплаты за погибших, пропавших без вести и пленных военнослужащих претендуют близкие родственники.
Согласно действующему законодательству, эти родственники делятся на две очереди родства.
Дети военнослужащих входят в обе очереди, но есть определенные нюансы.
Дети — в обеих очередях
Так, в первую очередь, которая имеет первоочередное право получения выплаты, если военнослужащий не написал личное распоряжение, входят две категории.
Это:
- несовершеннолетние дети;
- дети с инвалидностью с детства независимо от возраста.
Во вторую очередь (которая получает право на выплату при условии отсутствия родственников первой очереди) также входят дети военнослужащего. Это исключительно совершеннолетние дочери и сыновья.
Напомним, мы ранее писали о том, кто имеет первоочередное право на получение выплат за пленных, пропавших без вести или погибших военнослужащих.
Добавим, мы сообщали о том, какие льготы семьям пропавших без вести военных предоставляет государство.
Читайте Новини.LIVE!