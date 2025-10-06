Выплаты родственникам военных - первая и вторая очереди родственников, в какую очередь входят дети

Украинский военный с ребенком. Фото: "АрміяInform"

Дети военнослужащего, который погиб, попал в плен или был признан пропавшим без вести, имеют право на получение соответствующих выплат. То, к какой именно очереди родства они попадут, зависит от их возраста.

Об этом сообщало Министерство обороны Украины.

Реклама

Читайте также:

Две очереди родства

На выплаты за погибших, пропавших без вести и пленных военнослужащих претендуют близкие родственники.

Согласно действующему законодательству, эти родственники делятся на две очереди родства.

Дети военнослужащих входят в обе очереди, но есть определенные нюансы.

Дети — в обеих очередях

Так, в первую очередь, которая имеет первоочередное право получения выплаты, если военнослужащий не написал личное распоряжение, входят две категории.

Это:

несовершеннолетние дети;

дети с инвалидностью с детства независимо от возраста.

Во вторую очередь (которая получает право на выплату при условии отсутствия родственников первой очереди) также входят дети военнослужащего. Это исключительно совершеннолетние дочери и сыновья.

Напомним, мы ранее писали о том, кто имеет первоочередное право на получение выплат за пленных, пропавших без вести или погибших военнослужащих.

Добавим, мы сообщали о том, какие льготы семьям пропавших без вести военных предоставляет государство.