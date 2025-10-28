Відео
Відео

Виплати родичам загиблих — громадяни яких країн не отримають

Виплати родичам загиблих — громадяни яких країн не отримають

Дата публікації: 28 жовтня 2025 05:39
Оновлено: 19:43
Виплати родині загиблого військового - яке громадянство не дозволить отримати виплати
Прощання із загиблим військовослужбовцем. Фото: Пирятинська громада

Право на отримання допомоги як родичам загиблого військовослужбовця мають і українці, й іноземні громадяни. Але для іноземців існує два суттєві обмеження.

Про це повідомляло Міністерство оборони України.

Виплати для близьких родичів загиблих військових

Близькі родичі загиблих військовослужбовців Збройних сил України мають право на отримання одноразової грошової допомоги від держави.

Виплата здійснюється відповідно до наявності чи відсутності особистого розпорядження військового.

Якщо особистого розпорядження не було створено, то, згідно із законом, визначаються дві черги споріднення.

Які іноземці не отримають виплат

У Міністерстві оборони України зазначили, що не усі родичі загиблого військового мають право на отримання відповідної виплати.

Це, зокрема, стосується тієї частини родичів, які є іноземними громадянами.

"Одноразова грошова допомога не виплачується громадянам Російської Федерації або Республіки Білорусь", — йдеться у поясненні Міноборони.

Також під заборону виплат підпадають особи, які постійно проживають на території цих країн.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, до якої черги претендентів на виплату належать діти військовослужбовця.

Додамо, ми повідомляли про те, чи мають право на виплату брати і сестри загиблого військовослужбовця.

Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
