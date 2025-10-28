Видео
Україна
Выплаты родственникам погибших — граждане каких стран не получат

Выплаты родственникам погибших — граждане каких стран не получат


Дата публикации 28 октября 2025 05:39
обновлено: 19:43
Выплаты семье погибшего военного - какое гражданство не позволит получить выплаты
Прощание с погибшим военнослужащим. Фото: Пирятинская громада

Право на получение помощи как родственникам погибшего военнослужащего имеют и украинцы, и иностранные граждане. Но для иностранцев существует два существенных ограничения.

Об этом сообщало Министерство обороны Украины.

Читайте также:

Выплаты для близких родственников погибших военных

Близкие родственники погибших военнослужащих Вооруженных сил Украины имеют право на получение единовременного денежного пособия от государства.

Выплата осуществляется в соответствии с наличием или отсутствием личного распоряжения военного.

Если личного распоряжения не было создано, то, согласно закону, определяются две очереди родства.

Какие иностранцы не получат выплат

В Министерстве обороны Украины отметили, что не все родственники погибшего военного имеют право на получение соответствующей выплаты.

Это, в частности, касается той части родственников, которые являются иностранными гражданами.

"Единовременная денежная помощь не выплачивается гражданам Российской Федерации или Республики Беларусь", — говорится в пояснении Минобороны.

Также под запрет выплат подпадают лица, постоянно проживающие на территории этих стран.

Напомним, мы ранее писали о том, к какой очереди претендентов на выплату относятся дети военнослужащего.

Добавим, мы сообщали о том, имеют ли право на выплату братья и сестры погибшего военнослужащего.

выплаты семья иностранцы Россия военнослужащие
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
