Выплаты семье погибшего военного - какое гражданство не позволит получить выплаты

Выплаты родственникам погибших — граждане каких стран не получат
Право на получение помощи как родственникам погибшего военнослужащего имеют и украинцы, и иностранные граждане. Но для иностранцев существует два существенных ограничения.
Выплаты для близких родственников погибших военных
Близкие родственники погибших военнослужащих Вооруженных сил Украины имеют право на получение единовременного денежного пособия от государства.
Выплата осуществляется в соответствии с наличием или отсутствием личного распоряжения военного.
Если личного распоряжения не было создано, то, согласно закону, определяются две очереди родства.
Какие иностранцы не получат выплат
В Министерстве обороны Украины отметили, что не все родственники погибшего военного имеют право на получение соответствующей выплаты.
Это, в частности, касается той части родственников, которые являются иностранными гражданами.
"Единовременная денежная помощь не выплачивается гражданам Российской Федерации или Республики Беларусь", — говорится в пояснении Минобороны.
Также под запрет выплат подпадают лица, постоянно проживающие на территории этих стран.
