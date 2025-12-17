Видео
Україна
Видео

Выплаты за погибшего — список родственных документов

Выплаты за погибшего — список родственных документов

Ua ru
Дата публикации 17 декабря 2025 03:43
Выплаты родственникам погибших военных - список документов о родственных связях
Военнослужащий с семьей. Фото: "Консультант"

Для того, чтобы получить государственную денежную помощь за погибшего военнослужащего, его близкие родственники должны документально доказать родственную связь с ним. В Минобороны объяснили, копии каких именно документов нужно предоставить различным категориям родственников.

Об этом сообщало Министерство обороны Украины.



Документы близких родственников для денежной помощи

Близкие родственники погибшего военнослужащего, согласно действующему законодательству, имеют право на получение денежной помощи от государства.

Для этого такие лица должны предоставить пакет соответствующих документов.

Это, в частности, копии документов, подтверждающих родственные связи с погибшим воином.

Копии каких документов нужно предоставить различным категориям родни

Жена (муж) должна предоставить копию свидетельства о браке или копию выписки из ГРАГС о государственной регистрации брака.

Дети погибшего военного должны предоставить копию свидетельства о рождении или копию выписки из ГРАГС о государственной регистрации рождения.

Родители же военнослужащего, погибшего на войне, предоставляют копию свидетельства о рождении военнослужащего или копию выписки из ГРАГС о государственной регистрации рождения.

В случае, если они были на некоторое время лишены родительских прав — нужно предоставить еще и решение суда о восстановлении таких прав.

Напомним, мы ранее писали о том, кто из близких родственников погибшего военнослужащего не имеет права на денежную помощь при любых условиях.

Добавим, мы сообщали о том, к какой очереди получения денежной помощи относятся несовершеннолетние и совершеннолетние дети погибшего воина.

Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
