Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоПогодаАвтоКино и сериалыМодаLifeЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Инвестиции
Компании
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Военная экономика Сестра пропавшего без вести — получит ли она выплату

Сестра пропавшего без вести — получит ли она выплату

Ua ru
Дата публикации 27 декабря 2025 05:57
Выплаты семье пропавшего без вести - братья и сестры военных, имеют ли они право на выплату
Украинские военнослужащие. Фото: 93 ОМБр "Холодний Яр"

Родные братья и сестры погибшего или пропавшего без вести военнослужащего ВСУ могут получить единовременную денежную помощь. Но существует одно важное условие, без соблюдения которого эта выплата не будет осуществлена.

Об этом написали на портале "Юристи.UA".

Реклама
Читайте также:

Вторая очередь родственников

Близкие родственники пропавшего без вести или погибшего военнослужащего ВСУ имеют право на получение единовременной денежной помощи от государства.

К юристам обратилась гражданка, которая является сестрой пропавшего без вести военного. Тот, подчеркнула женщина, не имеет больше никаких близких родственников.

Гражданка поинтересовалась, может ли она получить государственную выплату, в частности, денежное обеспечение пропавшего без вести брата.

Адвокат Юрий Айвазян объяснил, комментируя эту ситуацию, что родные братья и сестры входят во вторую очередь и теоретически имеют право на получение средств, если нет родственников первой очереди, а также военнослужащий не написал личное распоряжение.

Но, добавил юрист, для лиц второй очереди важно, чтобы военнослужащий был их законным представителем.

Главный нюанс в претензиях на выплату

Другой юрист, Владислав Дерий, подтвердил маловероятность получения денежной помощи такой родственницей пропавшего без вести воина.

"К сожалению, если Вы не находились на содержании брата и на Вас не было составлено личное распоряжение, то Вы не имеете права на выплаты", — констатировал Дерий.

Таким образом, для родственников второй очереди ключевым моментом является именно факт пребывания на содержании военнослужащего.

Напомним, мы ранее писали о том, как долго рассматривают заявление на выплату родственников пленных, пропавших без вести или погибших военнослужащих.

Добавим, мы сообщали о том, какие документы в подтверждение родственных связей нужно предоставить для получения денежной помощи родственникам погибшего или пропавшего без вести пленного воина.

семья пропавшие без вести военнослужащие погибшие денежная помощь
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации