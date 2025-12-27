Выплаты семье пропавшего без вести - братья и сестры военных, имеют ли они право на выплату

Украинские военнослужащие. Фото: 93 ОМБр "Холодний Яр"

Родные братья и сестры погибшего или пропавшего без вести военнослужащего ВСУ могут получить единовременную денежную помощь. Но существует одно важное условие, без соблюдения которого эта выплата не будет осуществлена.

Об этом написали на портале "Юристи.UA".

Вторая очередь родственников

Близкие родственники пропавшего без вести или погибшего военнослужащего ВСУ имеют право на получение единовременной денежной помощи от государства.

К юристам обратилась гражданка, которая является сестрой пропавшего без вести военного. Тот, подчеркнула женщина, не имеет больше никаких близких родственников.

Гражданка поинтересовалась, может ли она получить государственную выплату, в частности, денежное обеспечение пропавшего без вести брата.

Адвокат Юрий Айвазян объяснил, комментируя эту ситуацию, что родные братья и сестры входят во вторую очередь и теоретически имеют право на получение средств, если нет родственников первой очереди, а также военнослужащий не написал личное распоряжение.

Но, добавил юрист, для лиц второй очереди важно, чтобы военнослужащий был их законным представителем.

Главный нюанс в претензиях на выплату

Другой юрист, Владислав Дерий, подтвердил маловероятность получения денежной помощи такой родственницей пропавшего без вести воина.

"К сожалению, если Вы не находились на содержании брата и на Вас не было составлено личное распоряжение, то Вы не имеете права на выплаты", — констатировал Дерий.

Таким образом, для родственников второй очереди ключевым моментом является именно факт пребывания на содержании военнослужащего.

