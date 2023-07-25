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Трэш на OLX: в Украине продают "собаку-сосиску" за 100 млрд

25 июля 2023 06:50
5217c785-a766-4a1d-5500-71bb14c99100 - Дубровенко Артур
Дубровенко Артур
Редактор экономических новостей
На OLX продают собаку за 100 млрд гривен
Собака в костюме хотдога. Фото: krasivosti.pro
5217c785-a766-4a1d-5500-71bb14c99100 - Дубровенко Артур
Дубровенко Артур
Редактор экономических новостей

Благодаря широкому внедрению современных технологий и онлайн-платформ, процесс покупки и продажи товаров стал намного проще и доступнее. Каждый день тысячи украинцев размещают объявления в Интернете чтобы избавиться от лишних вещей и, возможно, заработать немного денег. Впрочем, на популярном в Украине сайте объявлений OLX можно встретить довольно удивительные объявления от любителей специфического юмора.

Новини.LIVE рассказывают об одном из таких объявлений на OLX.

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"Собака-сосиска" за 100 млрд гривен

Так, на OLX кто-то выложил объявление по продаже "собаки-сосиски". Нет, это не шутка. Точнее шутка, но такое объявление действительно есть на этой онлайн-площадке.

Фото "собаки-сосиски" представляет собой голову собаки породы породы сиба-ину из популярного мема "Качок Доге и Чимс". Ее с помощью программ обработки изображений "прилепили" к, как несложно догадаться, фотографии сосиски.

Объявления по продаже собак на OLX.

"Если у вас нет такой, то ваша жизнь прожита зря. Всем нужна собака сосиска" , — подчеркивает автор объявления.

Стоит такая собака всего 100 млрд. гривен.

Фото собаки-сосиски. Источник: OLX

Напомним, мы собрали необычные и забавные объявления на патриотическую тематику , которые можно встретить на OLX. Здесь можно встретить и сине-желтое белье, и гири с гербом, и даже проукраинские пчелы. Кроме того, мы рассказывали о самых удивительных объявлениях на OLX, где люди бесплатно отдают всякий хлам .

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