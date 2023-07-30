OLX Топ-самая удивительная одежда.

Современная мода. Фото: www.jamaicaobserver.com

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Благодаря распространению современных технологий и онлайн-платформ, процесс покупки и продажи товаров стал гораздо проще и доступнее. Каждый день тысячи украинцев активно размещают свои объявления на OLX с целью разгрузить шкаф от лишней одежды и получить дополнительную прибыль. Правда, некоторые лоты могут, мягко говоря, шокировать людей, которые следят за модой.

Новини.LIVE собрали одежду из OLX для самого кринжевого лука в Украине.

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Футболка с розой

Начнём с легкого. Розовая футболка с розой и надписью Fearless 1991 такое впечатление действительно пришла к нам с 1991 года. Впрочем, она может стать настоящей жемчужиной в шкафу ценителей ретро.

"Многим подходит и освежает цвет лица", — гласит комментарий автора объявления о цвете футболки.

Цена: 120 грн.

Объявления по продаже футболки с розой на OLX.

Tik-Tok "фемили лук"

Если ваша семья в восторге от Tik-Tok – эти футболки ваш выбор. В комплекте целых три футболки: женская, мужская и детская. Автор объявления уверяет, что они производились на заказ, и были одеты только один раз.

Цена: 300 гривен за 3 футболки.

Объявления по продаже футболок Tik-Tok "Фемили лук" на OLX.

Кофта "с интересным принтом"

Изумрудная кофта с принтом девушки в ковбойской шляпе – это тоже реверанс в сторону 90-х. Поэтому ценителям рекомендуем как можно скорее связаться с автором объявления. Тем более, одежда в идеальном состоянии.

Цена: 100 грн.

Объявления по продаже кофты с интересным принтом на доске объявлений OLX.ua.

Блузка с цветами

Это уже не 90-е, это нечто более древнее. По крайней мере, сегодня такая блуза точно не сделает ваш лук стильным. А вот вашей бабушке в таком виде вы точно понравитесь.

Цена: 400 грн.

Объявления по продаже блузок с цветами на OLX.

"Двойная" юбка

А как вам юбка, которая будто была создана из двух разных вещей? Тот случай, когда креатив вышел из-под контроля.

Цена: 150 грн.

Объявления по продаже "двойной" юбки на OLX.

"Нарядная юбка"

Если вы именно так представляли нарядную юбку – это объявление точно для вас. Особенно нарядной ее делают эти великолепные вставки из кожзама.

Цена: 120 грн.

Объявления по продаже "нарядной юбки" на OLX.

Пышная юбка с кружевом

Отличный лук для вечерней прогулки по темным районам. Особенно стильной эту юбку делает кружево, которое, по словам автора объявления, очень красиво.

Цена: 260 грн.

Объявления по продаже пышной юбки на OLX, раньше Slando.

"Топанки"

Одевшись из нашей подборки не забудьте об обуви. Как вам, например, такие "топанки"? Автор объявления уверяет, что они из натуральной замши.

Цена: 250 грн.

Объявления по продаже "топанок" на OLX.

Ботильоны "для экстремалов"

Нет, это не мы придумали такое название этим ботильонам, это все автор объявления. Она пишет, что обувала их всего несколько раз, так как, оказалось, боится высоты.

"Может кто в жизни такое носит, может кому на poledance пригодится", - пишет автор.

Цена: 120 грн.

Объявления по продаже ботилонов для экстремалов на OLX.

Напомним, мы собрали необычные и забавные объявления на патриотическую тематику , которые можно встретить на OLX. Здесь можно встретить и сине-желтое белье, и гири с гербом, и даже проукраинские пчелы. Кроме того, мы рассказывали о самых удивительных объявлениях на OLX, в которых люди бесплатно отдают всевозможный хлам .