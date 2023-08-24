Как изменился спрос среди украинцев на патриотические вещи за последний год

Девушка в патриотической футболке. Фото: prom.ua

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

С началом войны в Украине патриотические предметы стали иметь гораздо большее значение, чем просто одежда или аксессуары. Это неудивительно, ведь каждый день украинские граждане ведут бой за сохранение независимости и право жить в своей родной стране. Покупка подобных товаров приобретает значение не только как способ поддержать украинский бизнес, но и как возможность высказать свою позицию.

Новини.LIVE, с помощью статистики платформы онлайн-объявлений OLX, рассказывают, как изменился спрос среди украинцев на государственную символику после начала войны с РФ.

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Каков был спрос на патриотические вещи до войны с РФ

До 24 февраля 2022 года патриотическая одежда и аксессуары не пользовались большой популярностью, поэтому количество доступных предложений было ограничено.

В августе 2021 года на OLX было 53 варианта патриотических футболок, и только 11 человек проявили интерес к ним. Относительно 230 объявлений по аксессуарам с трезубцем, только 41 потенциальный покупатель проявил заинтересованность этими товарами. Среди 180 предложений по продаже украинских флагов, 120 человек изъявили желание приобрести этот символ.

Наибольший спрос наблюдался на вышиванки – их рекламировало 18 870 объявлений, и немногим более 6 тысяч потенциальных покупателей проявили заинтересованность в них.

Как изменился спрос на патриотические вещи после начала войны с РФ

В 2022 году особенно большой популярностью стали воспользоваться патриотические футболки. Количество объявлений по их продаже, по состоянию на август, составляет 1544, а количество заинтересованных покупателей составляет более 900 человек. Одновременно следует отметить возросший интерес украинцев к аксессуарам с трезубцем: 717 предложений и 303 заинтересованных лица. В 4 раза также возрос спрос на государственные флаги Украины с количеством заинтересованных покупателей 505 против 509 предложений.

Вышиванка также остается лидером в списке самых желанных вещей. Количество объявлений о продаже составляет 15 088, а количество заинтересованных покупателей составляет 5529 человек.

В 2023 году тенденция популярности патриотических вещей только растет. К примеру, по состоянию на август этого года было размещено 999 предложений аксессуаров с трезубцем, а количество заинтересованных составило 219 человек. Что касается флагов Украины, 381 человек изъявил желание приобрести их из 710 объявлений.

Патриотические футболки и дальше поддерживают свою популярность, с количеством объявлений о продаже 1017 и 436 заинтересованных покупателей.

В 2023 году спрос на вышиванки превысил оба предыдущих года, с 21 914 предложениями на платформе и 17 294 заинтересованными отзывчиками.

Цены на патриотические вещи в Украине.

В 2021 году средняя цена на вышиванку составляла около 1000 грн. Однако в текущем году, отражая рост спроса, цена поднялась и теперь составляет 1250 грн.

Относительно аксессуаров с трезубцем, на фоне перенасыщения рынка, их медианная цена в 2023 году сократилась до 600 грн. По сравнению с 2021 годом, когда такой аксессуар стоил 920 грн.

Средняя цена на патриотические футболки в 2021 году составляла 220 грн, но на сегодняшний день стоимость такой футболки выросла и достигла 290 грн, что отражает определенное повышение стоимости вместе с возросшим спросом.

Средняя цена флага Украины остается практически неизменной в течение трех лет и колеблется в диапазоне 180-195 грн.

Напомним, мы собрали необычные и забавные объявления на патриотическую тематику , которые можно встретить на OLX. Здесь можно встретить и сине-желтое белье, и гири с гербом, и даже проукраинские пчелы. Кроме того, мы рассказывали о самых удивительных объявлениях на OLX, в которых люди бесплатно отдают всевозможный хлам . Также, собрали одежду из OLX для самого кринжевого лука в Украине , и ТОП необычного транспорта , продающегося на OLX.