Що приготувати з калини — рецепти корисних варення, компоту та настоянки

Що приготувати з калини: вітамінні рецепти на зиму, щоб забути про хвороби
Врожай калини в Україні традиційно збирають наприкінці вересня або на початку жовтня. Хтось воліє чекати до перших заморозків, щоб отримати солодші ягоди. У будь-якому випадку ці червоні плоди — справжнє джерело вітамінів, антиоксидантів та інших корисних речовин.
Саме тому ми зробили добірку простих та корисних рецептів заготівель з калини, які доповнять холодні зимові вечори теплом та неймовірним смаком.
Пропонуємо приготувати калинове варення, компот та настоянку.
Варення з калини на зиму без варіння — рецепт
Саме завдяки тому, що варення готується без термічної обробки, воно зберігає всі корисні властивості ягід. А найголовніше, вам знадобляться лише два інгредієнти:
- калина — 500 г;
- цукор — 500 г.
Як готувати:
- Простерилізуйте заздалегідь банки для варення, давши їм обсохнути. Найзручніше брати невеличкі баночки від 50 до 200 мл.
- Перед приготуванням калину слід ретельно промити під проточною водою та перебрати, видаливши гнилі ягоди та хвостики.
- Далі калину необхідно засипати цукром.
- Перебити ягоду блендером або перекрутити в м'ясорубці.
- Розлити готове варення по стерилізованих банках і закрити стерилізованими кришками.
- Якщо хочете отримати калинове варення без кісточок, то обшпарте ягоди окропом, а потім протріть в пюре.
Такий смачний десерт довго зберігається. Його можна додавати в чай при застуді або підвищенні тиску.
Найсмачніший компот з калини
Інгредієнти:
- калина — 400 г;
- вода — 2 л;
- цукор — 100 г.
Для поліпшення смаку можна додати яблука, лимон або шипшину.
Готуємо калиновий компот покроково:
- Промити калину під проточною водою та видалити пошкоджені ягоди й гілочки.
- Викласти калину в каструлю і додати цукор.
- Залити чистою водою і довести до кипіння на сильному вогні.
- Варити компот ще 5 хвилин на маленькому вогні.
- Розлити гарячий компот по стерилізованих банках і закрити стерилізованими кришками.
Цей напій зміцнюватиме здоров'я і позитивно впливатиме на роботу нервової системи. Його рекомендують вживати в холодну пору року, коли імунітет ослаблений і не може самостійно боротися із захворюваннями. Та важливо пам'ятати, що калина має здатність знижувати тиск, тому гіпотонікам слід бути обережними.
Рецепт настоянки з калини
Складники настоянки:
- калина — 1,5 кг;
- цукрова пудра — 1 кг;
- ванільний цукор — 1 пакетик;
- горілка — 1 л.
Як готувати настоянку з калини:
- Калину ретельно промити під проточною водою.
- Засипати ягоди у скляну 3 літрову банку.
- Залити горілкою. Ягоди повинні "потопати" в горілці приблизно на 2 см.
- У воді розмішуємо цукор і ванільний цукор, варимо сироп. Даємо охолонути.
- В банку з ягодами вливаємо тонкою цівкою сироп. Акуратно перемішуємо до розчинення.
- Накриваємо банку кришкою й відставляємо у темне прохолодне місце на 3 тижні. Чим більше буде настоюватися ягода, тим смачніше вийде настоянка.
- Далі слід процідити напій через потрійний шар марлі. Віджати ягоди руками в напій і видалити їх залишки.
- Розлити в скляні пляшки.
- Залишити напій у темному прохолодному місці ще на кілька місяців.
- Калинівку можна пити!
Зберігають напій в пляшках в прохолодному місці не більше 2 років. З цих інгредієнтів вийде не дуже міцний напій — 30-35 градусів.
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