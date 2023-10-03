Що приготувати з калини — рецепти корисних варення, компоту та настоянки

Заготівля корисної калини на зиму. Фото: shutterstock.com

Врожай калини в Україні традиційно збирають наприкінці вересня або на початку жовтня. Хтось воліє чекати до перших заморозків, щоб отримати солодші ягоди. У будь-якому випадку ці червоні плоди — справжнє джерело вітамінів, антиоксидантів та інших корисних речовин.

Саме тому ми зробили добірку простих та корисних рецептів заготівель з калини, які доповнять холодні зимові вечори теплом та неймовірним смаком.

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Пропонуємо приготувати калинове варення, компот та настоянку.

Варення з калини на зиму без варіння — рецепт

Саме завдяки тому, що варення готується без термічної обробки, воно зберігає всі корисні властивості ягід. А найголовніше, вам знадобляться лише два інгредієнти:

калина — 500 г;

цукор — 500 г.

Як готувати:

Простерилізуйте заздалегідь банки для варення, давши їм обсохнути. Найзручніше брати невеличкі баночки від 50 до 200 мл. Перед приготуванням калину слід ретельно промити під проточною водою та перебрати, видаливши гнилі ягоди та хвостики. Далі калину необхідно засипати цукром. Перебити ягоду блендером або перекрутити в м'ясорубці. Розлити готове варення по стерилізованих банках і закрити стерилізованими кришками. Якщо хочете отримати калинове варення без кісточок, то обшпарте ягоди окропом, а потім протріть в пюре.

Такий смачний десерт довго зберігається. Його можна додавати в чай при застуді або підвищенні тиску.

Варення з калини. Фото: shutterstock.com

Найсмачніший компот з калини

Інгредієнти:

калина — 400 г;

вода — 2 л;

цукор — 100 г.

Для поліпшення смаку можна додати яблука, лимон або шипшину.

Готуємо калиновий компот покроково:

Промити калину під проточною водою та видалити пошкоджені ягоди й гілочки. Викласти калину в каструлю і додати цукор. Залити чистою водою і довести до кипіння на сильному вогні. Варити компот ще 5 хвилин на маленькому вогні. Розлити гарячий компот по стерилізованих банках і закрити стерилізованими кришками.

Цей напій зміцнюватиме здоров'я і позитивно впливатиме на роботу нервової системи. Його рекомендують вживати в холодну пору року, коли імунітет ослаблений і не може самостійно боротися із захворюваннями. Та важливо пам'ятати, що калина має здатність знижувати тиск, тому гіпотонікам слід бути обережними.

Компот з калини. Фото: google.com

Рецепт настоянки з калини

Складники настоянки:

калина — 1,5 кг;

цукрова пудра — 1 кг;

ванільний цукор — 1 пакетик;

горілка — 1 л.

Як готувати настоянку з калини:

Калину ретельно промити під проточною водою. Засипати ягоди у скляну 3 літрову банку. Залити горілкою. Ягоди повинні "потопати" в горілці приблизно на 2 см. У воді розмішуємо цукор і ванільний цукор, варимо сироп. Даємо охолонути. В банку з ягодами вливаємо тонкою цівкою сироп. Акуратно перемішуємо до розчинення. Накриваємо банку кришкою й відставляємо у темне прохолодне місце на 3 тижні. Чим більше буде настоюватися ягода, тим смачніше вийде настоянка. Далі слід процідити напій через потрійний шар марлі. Віджати ягоди руками в напій і видалити їх залишки. Розлити в скляні пляшки. Залишити напій у темному прохолодному місці ще на кілька місяців. Калинівку можна пити!

Зберігають напій в пляшках в прохолодному місці не більше 2 років. З цих інгредієнтів вийде не дуже міцний напій — 30-35 градусів.

Настоянка з калини. Фото: google.com

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