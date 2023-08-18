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Калина на зиму: два найкращі способи зберегти вітаміни

18 серпня 2023 20:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Рецепт калини без варніння за найкращим способом — відео
Калина на зиму. Фото: google
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Така заготівля справжня знахідка на зиму. Вона зберігає всі свої вітаміни, оскільки не потребує варіння. Стане у нагоді при застуді та профілактиці захворювань.  

Рецепт опублікували на YouTube каналі КАРПАТСЬКІ ШКВАРКИ.

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Вам знадобиться: 

  • калина 2 кг;
  • цукор 1,3 л;
  • баночки 0.5 л.  4 шт;
  • цілі ягоди;
  • калина 2.2 кг;
  • цукор 0.5 л;
  • банка 3-х літрова 1 шт.

Перший спосіб приготування калини на зиму 

Спочатку потрібно помити калину та відокремити всі гілочки, для цього рецепту потрібні тільки ягоди. 

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Підготовка калини. Фото: YouTube @UkraineFood

Всі ягоди потрібно пом'яти товкачкою, також можна використати блендер. 

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Подрібнення калини. Фото: YouTube @UkraineFood

Далі калину потрібно перетерти через сито. Такая калина зберігає максимальну кількість вітамінів. 

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Пропускання калини через сито. Фото: YouTube @UkraineFood

В отриманий сік калини додаємо цукор. Потрібно все ретельно перемішати. 

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Перетерта калина. Фото: YouTube @UkraineFood

Калину розливаємо по стерилізованих банках.

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Калина та цукор. Фото: YouTube @UkraineFood

Закриваємо кришками та відправляємо зберігати в прохолодне місце. 

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Калина в банках. Фото: YouTube @UkraineFood

Другий спосіб приготування калини на зиму 

Калину потрібно помити та трохи висушити. 

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Цукор в банці. Фото: YouTube @UkraineFood

На дно банки насипаємо столову ложку цукру та вкладаємо ягоди калини одним шаром приблизно 1,5 сантиметра. 

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Калина в банці. Фото: YouTube @UkraineFood

Далі кладемо ще дві столові ложки цукру та повторюємо шар калини. 

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Калина з цукром. Фото: YouTube @UkraineFood

Періодично банку потрібно трохи трясти, щоб калина та цукор розподілялися рівномірно. Повторюємо всі шари, поки банку не заповниться і ставимо калину у прохолодне місце для зберігання.

Раніше ми писали про рецепт фаршированих помідорів по-італійськи на зиму. Ці помідори справді дуже смачні — пікантні, з легким натяком на Італію, адже запах базиліка навіює приємні спогади про літо. 

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