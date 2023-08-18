Рецепт калини без варніння за найкращим способом — відео

Калина на зиму. Фото: google

Така заготівля справжня знахідка на зиму. Вона зберігає всі свої вітаміни, оскільки не потребує варіння. Стане у нагоді при застуді та профілактиці захворювань.

Рецепт опублікували на YouTube каналі КАРПАТСЬКІ ШКВАРКИ.

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Вам знадобиться:

калина 2 кг;

цукор 1,3 л;

баночки 0.5 л. 4 шт;

цілі ягоди;

калина 2.2 кг;

цукор 0.5 л;

банка 3-х літрова 1 шт.

Перший спосіб приготування калини на зиму

Спочатку потрібно помити калину та відокремити всі гілочки, для цього рецепту потрібні тільки ягоди.

Підготовка калини. Фото: YouTube @UkraineFood

Всі ягоди потрібно пом'яти товкачкою, також можна використати блендер.

Подрібнення калини. Фото: YouTube @UkraineFood

Далі калину потрібно перетерти через сито. Такая калина зберігає максимальну кількість вітамінів.

Пропускання калини через сито. Фото: YouTube @UkraineFood

В отриманий сік калини додаємо цукор. Потрібно все ретельно перемішати.

Перетерта калина. Фото: YouTube @UkraineFood

Калину розливаємо по стерилізованих банках.

Калина та цукор. Фото: YouTube @UkraineFood

Закриваємо кришками та відправляємо зберігати в прохолодне місце.

Калина в банках. Фото: YouTube @UkraineFood

Другий спосіб приготування калини на зиму

Калину потрібно помити та трохи висушити.

Цукор в банці. Фото: YouTube @UkraineFood

На дно банки насипаємо столову ложку цукру та вкладаємо ягоди калини одним шаром приблизно 1,5 сантиметра.

Калина в банці. Фото: YouTube @UkraineFood

Далі кладемо ще дві столові ложки цукру та повторюємо шар калини.

Калина з цукром. Фото: YouTube @UkraineFood

Періодично банку потрібно трохи трясти, щоб калина та цукор розподілялися рівномірно. Повторюємо всі шари, поки банку не заповниться і ставимо калину у прохолодне місце для зберігання.

Раніше ми писали про рецепт фаршированих помідорів по-італійськи на зиму. Ці помідори справді дуже смачні — пікантні, з легким натяком на Італію, адже запах базиліка навіює приємні спогади про літо.