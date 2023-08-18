Рецепт калини без варніння за найкращим способом — відео

Калина на зиму: два найкращі способи зберегти вітаміни
Така заготівля справжня знахідка на зиму. Вона зберігає всі свої вітаміни, оскільки не потребує варіння. Стане у нагоді при застуді та профілактиці захворювань.
Рецепт опублікували на YouTube каналі КАРПАТСЬКІ ШКВАРКИ.
Вам знадобиться:
- калина 2 кг;
- цукор 1,3 л;
- баночки 0.5 л. 4 шт;
- цілі ягоди;
- калина 2.2 кг;
- цукор 0.5 л;
- банка 3-х літрова 1 шт.
Перший спосіб приготування калини на зиму
Спочатку потрібно помити калину та відокремити всі гілочки, для цього рецепту потрібні тільки ягоди.
Всі ягоди потрібно пом'яти товкачкою, також можна використати блендер.
Далі калину потрібно перетерти через сито. Такая калина зберігає максимальну кількість вітамінів.
В отриманий сік калини додаємо цукор. Потрібно все ретельно перемішати.
Калину розливаємо по стерилізованих банках.
Закриваємо кришками та відправляємо зберігати в прохолодне місце.
Другий спосіб приготування калини на зиму
Калину потрібно помити та трохи висушити.
На дно банки насипаємо столову ложку цукру та вкладаємо ягоди калини одним шаром приблизно 1,5 сантиметра.
Далі кладемо ще дві столові ложки цукру та повторюємо шар калини.
Періодично банку потрібно трохи трясти, щоб калина та цукор розподілялися рівномірно. Повторюємо всі шари, поки банку не заповниться і ставимо калину у прохолодне місце для зберігання.
Раніше ми писали про рецепт фаршированих помідорів по-італійськи на зиму. Ці помідори справді дуже смачні — пікантні, з легким натяком на Італію, адже запах базиліка навіює приємні спогади про літо.