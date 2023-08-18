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Калина на зиму: два лучших способа сохранить витамины

18 августа 2023 20:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Рецепт калины без варки по лучшему способу — видео
Калина на зиму. Фото: google
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Такая заготовка – настоящая находка на зиму. Она сохраняет все свои витамины, поскольку не нуждается в варке. Пригодится при простуде и профилактике заболеваний.

Рецепт опубликовали на YouTube канале КАРПАТСКИЕ ШКВАРКИ.

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Вам понадобится:

  • калина 2 кг;
  • сахар 1,3 л;
  • баночки 0.5л. 4 шт;
  • целые ягоды;
  • калина 2.2 кг;
  • сахар 0.5 л;
  • банка 3-х литровая 1 шт.

Первый способ приготовления калины на зиму

Сначала нужно промыть калину и отделить все веточки, для этого рецепта нужны только ягоды.

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Подготовка калины. Фото: YouTube @UkraineFood

Все ягоды нужно помять толкушкой, также можно использовать блендер.

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Измельчение калины. Фото: YouTube @UkraineFood

Далее калину нужно перетереть через сито. Такая калина сохраняет наибольшее количество витаминов.

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Пропускание калины через сито. Фото: YouTube @UkraineFood

В полученный сок калины добавляем сахар. Надо все тщательно перемешать.

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Перетертая калина. Фото: YouTube @UkraineFood

Калину разливаем по стерилизованным банкам.

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Калина и сахар. Фото: YouTube @UkraineFood

Закрываем крышками и отправляем хранить в холодное место.

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Калина в банках. Фото: YouTube @UkraineFood

Второй способ приготовления калины на зиму

Калину нужно вымыть и немного высушить.

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Сахар в банке. Фото: YouTube @UkraineFood

На дно банки насыпаем столовую ложку сахара и укладываем ягоды калины одним слоем примерно 1,5 сантиметра.

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Калина в банке. Фото: YouTube @UkraineFood

Далее кладем еще две столовых ложки сахара и повторяем слой калины.

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Калина с сахаром. Фото: YouTube @UkraineFood

Периодически банку нужно немного трясти, чтобы калина и сахар распределялись равномерно. Повторяем все слои, пока банка не заполнится и ставим калину в прохладное место для хранения. 

Раньше мы писали о рецепте фаршированных помидоров по-итальянски на зиму. Эти помидоры действительно вкусные — пикантные, с легким намеком на Италию, ведь запах базилика внушает приятные воспоминания о лете.

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