Рецепт калины без варки по лучшему способу — видео

Калина на зиму: два лучших способа сохранить витамины
Такая заготовка – настоящая находка на зиму. Она сохраняет все свои витамины, поскольку не нуждается в варке. Пригодится при простуде и профилактике заболеваний.
Рецепт опубликовали на YouTube канале КАРПАТСКИЕ ШКВАРКИ.
Вам понадобится:
- калина 2 кг;
- сахар 1,3 л;
- баночки 0.5л. 4 шт;
- целые ягоды;
- калина 2.2 кг;
- сахар 0.5 л;
- банка 3-х литровая 1 шт.
Первый способ приготовления калины на зиму
Сначала нужно промыть калину и отделить все веточки, для этого рецепта нужны только ягоды.
Все ягоды нужно помять толкушкой, также можно использовать блендер.
Далее калину нужно перетереть через сито. Такая калина сохраняет наибольшее количество витаминов.
В полученный сок калины добавляем сахар. Надо все тщательно перемешать.
Калину разливаем по стерилизованным банкам.
Закрываем крышками и отправляем хранить в холодное место.
Второй способ приготовления калины на зиму
Калину нужно вымыть и немного высушить.
На дно банки насыпаем столовую ложку сахара и укладываем ягоды калины одним слоем примерно 1,5 сантиметра.
Далее кладем еще две столовых ложки сахара и повторяем слой калины.
Периодически банку нужно немного трясти, чтобы калина и сахар распределялись равномерно. Повторяем все слои, пока банка не заполнится и ставим калину в прохладное место для хранения.
Раньше мы писали о рецепте фаршированных помидоров по-итальянски на зиму. Эти помидоры действительно вкусные — пикантные, с легким намеком на Италию, ведь запах базилика внушает приятные воспоминания о лете.