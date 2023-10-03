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Что приготовить из калины: витаминные рецепты на зиму, чтобы забыть о болезнях

3 октября 2023 22:15
marharyta-trach-redaktor-sayta-retsepty.jpg - Маргарита Трач
Маргарита Трач
Редактор
Что приготовить из калины — рецепты полезных варенья, компота и настойки
Заготовка полезной калины на зиму. Фото: shutterstock.com
marharyta-trach-redaktor-sayta-retsepty.jpg - Маргарита Трач
Маргарита Трач
Редактор

Урожай калины в Украине традиционно собирают в конце сентября или начале октября. Кто-то предпочитает ждать первых заморозков, чтобы получить более сладкие ягоды. В любом случае эти красные плоды являются настоящим источником витаминов, антиоксидантов и других полезных веществ.

Поэтому мы сделали подборку простых и полезных рецептов заготовок из калины, которые дополнят холодные зимние вечера теплом и невероятным вкусом.

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Предлагаем приготовить калиновое варенье, компот и настойку.

Варенье из калины на зиму без варки — рецепт

Именно благодаря тому, что варенье готовится без термической обработки, оно сохраняет все полезные свойства ягод. А самое главное — вам понадобятся всего два ингредиента:

  • калина — 500 г;
  • сахар — 500 г.

Как готовить:

  1. Простерилизуйте предварительно банки для варенья, дав им обсохнуть. Удобнее всего брать небольшие баночки от 50 до 200 мл.
  2. Перед приготовлением калину следует тщательно промыть под проточной водой и убрать, удалив гнилые ягоды и хвостики.
  3. Далее калину нужно засыпать сахаром.
  4. Перебить ягоду блендером или перекрутить в мясорубке.
  5. Разлить готовое варенье по стерилизованным банкам и закрыть стерилизованными крышками.
  6. Если хотите получить калиновое варенье без косточек, то ошпарьте ягоды кипятком, а затем протрите в пюре.

Такой вкусный десерт долго сохраняется. Его можно добавлять в чай при простуде или повышении давления.

 

Как приготовить варенье из калины на зиму.
Варенье из калины. Фото: shutterstock.com

Самый вкусный компот из калины

Ингредиенты:

  • калина — 400 г;
  • вода — 2 л;
  • сахар — 100 г.

Для улучшения вкуса можно добавить яблоки, лимон или шиповник.

Готовим калиновый компот пошагово:

  1. Промыть калину под проточной водой и удалить поврежденные ягоды и веточки.
  2. Выложить калину в кастрюлю и добавить сахар.
  3. Залить чистой водой и довести до кипения на сильном огне.
  4. Варить компот еще пять минут на маленьком огне.
  5. Разлить горячий компот по стерилизованным банкам и закрыть стерилизованными крышками.

Этот напиток будет укреплять здоровье и будет положительно влиять на работу нервной системы. Его рекомендуют употреблять в холодное время года, когда иммунитет ослаблен и не может самостоятельно бороться с заболеваниями. Но важно помнить, что калина обладает способностью снижать давление, поэтому гипотоникам следует соблюдать осторожность.

Как приготовить компот из калины?
Компот из калины. Фото: google.com

Рецепт настойки из калины

Составляющие настойки:

  • калина — 1,5 кг;
  • сахарная пудра — 1 кг;
  • ванильный сахар — 1 пакетик;
  • водка — 1 л.

Как готовить настойку из калины:

  1. Калину тщательно промыть под проточной водой.
  2. Засыпать ягоды в стеклянную трехлитровую банку.
  3. Залить водкой. Ягоды должны "утопать" в водке примерно на 2 см.
  4. В воде размешиваем сахар и ванильный сахар, варим сироп. Даем остыть.
  5. В банку с ягодами вливаем тонкой струйкой сироп. Аккуратно перемешиваем до растворения.
  6. Накрываем банку крышкой и отставляем в прохладное темное место на 3 недели. Чем больше будет настаиваться ягода, тем вкуснее получится настойка.
  7. Далее следует процедить напиток через тройной слой марли. Отжать ягоды руками в напиток и удалить остатки.
  8. Разлить в стеклянные бутылки.
  9. Оставить напиток в темном прохладном месте на несколько месяцев.
  10. Калиновку можно пить!

Сохраняют напиток в бутылках в прохладном месте не более 2 лет. Из этих ингредиентов получится не очень крепкий напиток — 30-35 градусов.

 

Как приготовить настойку из калины?
Настойка из калины. Фото: google.com

Напомним, мы публиковали список консервации, которую можно закрыть на зиму в октябре-ноябре.

Также мы писали, когда квасить капусту в октябре 2023 года по лунному календарю.

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