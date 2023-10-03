Что приготовить из калины — рецепты полезных варенья, компота и настойки

Что приготовить из калины: витаминные рецепты на зиму, чтобы забыть о болезнях
Урожай калины в Украине традиционно собирают в конце сентября или начале октября. Кто-то предпочитает ждать первых заморозков, чтобы получить более сладкие ягоды. В любом случае эти красные плоды являются настоящим источником витаминов, антиоксидантов и других полезных веществ.
Поэтому мы сделали подборку простых и полезных рецептов заготовок из калины, которые дополнят холодные зимние вечера теплом и невероятным вкусом.
Предлагаем приготовить калиновое варенье, компот и настойку.
Варенье из калины на зиму без варки — рецепт
Именно благодаря тому, что варенье готовится без термической обработки, оно сохраняет все полезные свойства ягод. А самое главное — вам понадобятся всего два ингредиента:
- калина — 500 г;
- сахар — 500 г.
Как готовить:
- Простерилизуйте предварительно банки для варенья, дав им обсохнуть. Удобнее всего брать небольшие баночки от 50 до 200 мл.
- Перед приготовлением калину следует тщательно промыть под проточной водой и убрать, удалив гнилые ягоды и хвостики.
- Далее калину нужно засыпать сахаром.
- Перебить ягоду блендером или перекрутить в мясорубке.
- Разлить готовое варенье по стерилизованным банкам и закрыть стерилизованными крышками.
- Если хотите получить калиновое варенье без косточек, то ошпарьте ягоды кипятком, а затем протрите в пюре.
Такой вкусный десерт долго сохраняется. Его можно добавлять в чай при простуде или повышении давления.
Самый вкусный компот из калины
Ингредиенты:
- калина — 400 г;
- вода — 2 л;
- сахар — 100 г.
Для улучшения вкуса можно добавить яблоки, лимон или шиповник.
Готовим калиновый компот пошагово:
- Промыть калину под проточной водой и удалить поврежденные ягоды и веточки.
- Выложить калину в кастрюлю и добавить сахар.
- Залить чистой водой и довести до кипения на сильном огне.
- Варить компот еще пять минут на маленьком огне.
- Разлить горячий компот по стерилизованным банкам и закрыть стерилизованными крышками.
Этот напиток будет укреплять здоровье и будет положительно влиять на работу нервной системы. Его рекомендуют употреблять в холодное время года, когда иммунитет ослаблен и не может самостоятельно бороться с заболеваниями. Но важно помнить, что калина обладает способностью снижать давление, поэтому гипотоникам следует соблюдать осторожность.
Рецепт настойки из калины
Составляющие настойки:
- калина — 1,5 кг;
- сахарная пудра — 1 кг;
- ванильный сахар — 1 пакетик;
- водка — 1 л.
Как готовить настойку из калины:
- Калину тщательно промыть под проточной водой.
- Засыпать ягоды в стеклянную трехлитровую банку.
- Залить водкой. Ягоды должны "утопать" в водке примерно на 2 см.
- В воде размешиваем сахар и ванильный сахар, варим сироп. Даем остыть.
- В банку с ягодами вливаем тонкой струйкой сироп. Аккуратно перемешиваем до растворения.
- Накрываем банку крышкой и отставляем в прохладное темное место на 3 недели. Чем больше будет настаиваться ягода, тем вкуснее получится настойка.
- Далее следует процедить напиток через тройной слой марли. Отжать ягоды руками в напиток и удалить остатки.
- Разлить в стеклянные бутылки.
- Оставить напиток в темном прохладном месте на несколько месяцев.
- Калиновку можно пить!
Сохраняют напиток в бутылках в прохладном месте не более 2 лет. Из этих ингредиентов получится не очень крепкий напиток — 30-35 градусов.
Напомним, мы публиковали список консервации, которую можно закрыть на зиму в октябре-ноябре.
Также мы писали, когда квасить капусту в октябре 2023 года по лунному календарю.