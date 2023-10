Корисна квашена капуста на зиму — відео рецепт

Квашена капуста. Фото: YouTube @icandoit411

Надзвичайно швидкий і простий рецепт квашеної капусти, який зможе повторити будь-хто. Хрумка, смачна та дуже корисна! Приготувати таку капусту можна в будь-який час.

Рецепт опублікували на YouTube каналі I can do it!

Читайте також:

Вам знадобиться:

1 велика головка капусти;

1 велика морквина;

лавровий лист;

чорний перець горошком;

сіль;

кип‘ячена холодна вода;

вода і сіль1 л:1 ст л.

Спосіб приготування

Спочатку потрібно очистити одну велику капустину та дрібно нашинкувати.

Свіжа капуста. Фото: YouTube @icandoit411

Одну морквину потрібно натерти на крупній тертці та додати до капусти.

Капуста та морква. Фото: YouTube @icandoit411

Далі додаємо лавровий лист та перець горошком. Капусту необхідно легко вимішати.

Капуста та морква. Фото: YouTube @icandoit411

Складаємо капусту в банку, щільно її укладаємо.

Капуста в банках. Фото: YouTube @icandoit411

Далі нам потрібно приготувати розсіл, в холодну кип'ячену воду додаємо сіль в пропорціях 1 столова ложка на 1 літр води, вода має бути холодною.

Приготування розсолу. Фото: YouTube @icandoit411

Заливаємо розсолом капусту, щоб вода її покрила повністю.

Капуста в розсолі. Фото: YouTube @icandoit411

Прикриваємо банки кришками та ставимо на тацю, залишаємо капусту кваститися на 3 дні.

Капуста в банках. Фото: YouTube @icandoit411

За необхідності на перший та другий день необхідно додавати трохи води.

Готова капуста. Фото: YouTube @icandoit411

Через 3 дні капуста готова. Капусту ставимо в холодильник для зберігання. Така капуста може зберігатися 1-1,5 місяці.

Раніше ми писали про квашені зелені помідори з капустою за карпатським рецептом. Помідори та капуста просто ідеально доповнюють один одного та виходять неймовірно смачними.