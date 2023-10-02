Корисна квашена капуста на зиму — відео рецепт

Простий та швидкий рецепт квашеної капусти без цукру
Надзвичайно швидкий і простий рецепт квашеної капусти, який зможе повторити будь-хто. Хрумка, смачна та дуже корисна! Приготувати таку капусту можна в будь-який час.
Рецепт опублікували на YouTube каналі I can do it!
Вам знадобиться:
- 1 велика головка капусти;
- 1 велика морквина;
- лавровий лист;
- чорний перець горошком;
- сіль;
- кип‘ячена холодна вода;
- вода і сіль1 л:1 ст л.
Спосіб приготування
Спочатку потрібно очистити одну велику капустину та дрібно нашинкувати.
Одну морквину потрібно натерти на крупній тертці та додати до капусти.
Далі додаємо лавровий лист та перець горошком. Капусту необхідно легко вимішати.
Складаємо капусту в банку, щільно її укладаємо.
Далі нам потрібно приготувати розсіл, в холодну кип'ячену воду додаємо сіль в пропорціях 1 столова ложка на 1 літр води, вода має бути холодною.
Заливаємо розсолом капусту, щоб вода її покрила повністю.
Прикриваємо банки кришками та ставимо на тацю, залишаємо капусту кваститися на 3 дні.
За необхідності на перший та другий день необхідно додавати трохи води.
Через 3 дні капуста готова. Капусту ставимо в холодильник для зберігання. Така капуста може зберігатися 1-1,5 місяці.
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