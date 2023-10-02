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Простий та швидкий рецепт квашеної капусти без цукру

2 жовтня 2023 21:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Корисна квашена капуста на зиму — відео рецепт
Квашена капуста. Фото: YouTube @icandoit411
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Надзвичайно швидкий і простий рецепт квашеної капусти, який зможе повторити будь-хто. Хрумка, смачна та дуже корисна! Приготувати таку капусту можна в будь-який час. 

Рецепт опублікували на YouTube каналі I can do it!

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Вам знадобиться: 

  • 1 велика головка капусти;
  • 1 велика морквина;
  • лавровий лист;
  • чорний перець горошком;
  • сіль;
  • кип‘ячена холодна вода;
  • вода і сіль1 л:1 ст л. 

Спосіб приготування 

Спочатку потрібно очистити одну велику капустину та дрібно нашинкувати. 

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Свіжа капуста. Фото: YouTube  @icandoit411

Одну морквину потрібно натерти на крупній тертці та додати до капусти. 

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Капуста та морква. Фото: YouTube  @icandoit411

Далі додаємо лавровий лист та перець горошком. Капусту необхідно легко вимішати. 

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Капуста та морква. Фото: YouTube  @icandoit411

Складаємо капусту в банку, щільно її укладаємо. 

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Капуста в банках. Фото: YouTube  @icandoit411

Далі нам потрібно приготувати розсіл, в холодну кип'ячену воду додаємо сіль в пропорціях 1 столова ложка на 1 літр води, вода має бути холодною. 

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Приготування розсолу. Фото: YouTube  @icandoit411

Заливаємо розсолом капусту, щоб вода її покрила повністю. 

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Капуста в розсолі. Фото: YouTube  @icandoit411

Прикриваємо банки кришками та ставимо на тацю, залишаємо капусту кваститися на 3 дні. 

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Капуста в банках. Фото: YouTube  @icandoit411

За необхідності на перший та другий день необхідно додавати трохи води. 

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Готова капуста. Фото: YouTube  @icandoit411

Через 3 дні капуста готова. Капусту ставимо в холодильник для зберігання. Така капуста може зберігатися 1-1,5 місяці.

Раніше ми писали про квашені зелені помідори з капустою за карпатським рецептом. Помідори та капуста просто ідеально доповнюють один одного та виходять неймовірно смачними.

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