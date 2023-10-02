Полезная квашеная капуста на зиму — видео рецепт

Простой и быстрый рецепт квашеной капусты без сахара
Очень быстрый и простой рецепт квашеной капусты, который сможет повторить каждый. Хрустящая, вкусная и очень полезная! Приготовить такую капусту можно в любое время.
Рецепт опубликовали на YouTube канале I can do it!
Вам понадобится:
- 1 большая головка капусты;
- 1 большая морковка;
- лавровый лист;
- черный перец горошком;
- соль;
- кипяченая холодная вода;
- вода и соль1 л:1 ст.л.
Способ приготовления
Сначала нужно очистить одну крупную капусту и мелко нашинковать.
Одну морковку нужно натереть на крупной терке и добавить в капусту.
Дальше добавляем лавровый лист и перец горошком. Капусту нужно слегка вымешать.
Складываем капусту в банке, плотно ее укладываем.
Далее нам нужно приготовить рассол, в холодную кипяченую воду добавляем соль в пропорциях 1 столовую ложку на 1 литр воды, вода должна быть холодной.
Заливаем капусту рассолом, чтобы вода ее покрыла полностью.
Прикрываем банки крышками и ставим на поднос, оставляем капусту кваситься на 3 дня.
При необходимости на первый и второй день нужно добавлять немного воды.
Через 3 дня капуста готова. Капусту ставим в холодильник для хранения. Такая капуста может храниться 1-1,5 месяца.
Раньше мы писали о квашеных зеленых помидорах с капустой по карпатскому рецепту. Помидоры и капуста просто идеально дополняют друг друга и получаются невероятно вкусными.