Полезная квашеная капуста на зиму — видео рецепт

Квашеная капуста. Фото: YouTube @icandoit411

Очень быстрый и простой рецепт квашеной капусты, который сможет повторить каждый. Хрустящая, вкусная и очень полезная! Приготовить такую капусту можно в любое время.

Рецепт опубликовали на YouTube канале I can do it!

Вам понадобится:

1 большая головка капусты;

1 большая морковка;

лавровый лист;

черный перец горошком;

соль;

кипяченая холодная вода;

вода и соль1 л:1 ст.л.

Способ приготовления

Сначала нужно очистить одну крупную капусту и мелко нашинковать.

Свежая капуста. Фото: YouTube @icandoit411

Одну морковку нужно натереть на крупной терке и добавить в капусту.

Капуста и морковь. Фото: YouTube @icandoit411

Дальше добавляем лавровый лист и перец горошком. Капусту нужно слегка вымешать.

Капуста и морковь. Фото: YouTube @icandoit411

Складываем капусту в банке, плотно ее укладываем.

Капуста в банках. Фото: YouTube @icandoit411

Далее нам нужно приготовить рассол, в холодную кипяченую воду добавляем соль в пропорциях 1 столовую ложку на 1 литр воды, вода должна быть холодной.

Приготовление рассола. Фото: YouTube @icandoit411

Заливаем капусту рассолом, чтобы вода ее покрыла полностью.

Капуста в рассоле. Фото: YouTube @icandoit411

Прикрываем банки крышками и ставим на поднос, оставляем капусту кваситься на 3 дня.

Капуста в банках. Фото: YouTube @icandoit411

При необходимости на первый и второй день нужно добавлять немного воды.

Готовая капуста. Фото: YouTube @icandoit411

Через 3 дня капуста готова. Капусту ставим в холодильник для хранения. Такая капуста может храниться 1-1,5 месяца.

