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Простой и быстрый рецепт квашеной капусты без сахара

2 октября 2023 21:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Полезная квашеная капуста на зиму — видео рецепт
Квашеная капуста. Фото: YouTube @icandoit411
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Очень быстрый и простой рецепт квашеной капусты, который сможет повторить каждый. Хрустящая, вкусная и очень полезная! Приготовить такую капусту можно в любое время.

Рецепт опубликовали на YouTube канале I can do it!

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Вам понадобится:

  • 1 большая головка капусты;
  • 1 большая морковка;
  • лавровый лист;
  • черный перец горошком;
  • соль;
  • кипяченая холодная вода;
  • вода и соль1 л:1 ст.л.

Способ приготовления

Сначала нужно очистить одну крупную капусту и мелко нашинковать.

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Свежая капуста. Фото: YouTube @icandoit411

Одну морковку нужно натереть на крупной терке и добавить в капусту.

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Капуста и морковь. Фото: YouTube @icandoit411

Дальше добавляем лавровый лист и перец горошком. Капусту нужно слегка вымешать.

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Капуста и морковь. Фото: YouTube @icandoit411

Складываем капусту в банке, плотно ее укладываем.

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Капуста в банках. Фото: YouTube @icandoit411

Далее нам нужно приготовить рассол, в холодную кипяченую воду добавляем соль в пропорциях 1 столовую ложку на 1 литр воды, вода должна быть холодной.

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Приготовление рассола. Фото: YouTube @icandoit411

Заливаем капусту рассолом, чтобы вода ее покрыла полностью.

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Капуста в рассоле. Фото: YouTube @icandoit411

Прикрываем банки крышками и ставим на поднос, оставляем капусту кваситься на 3 дня.

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Капуста в банках. Фото: YouTube @icandoit411

При необходимости на первый и второй день нужно добавлять немного воды.

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Готовая капуста. Фото: YouTube @icandoit411

Через 3 дня капуста готова. Капусту ставим в холодильник для хранения. Такая капуста может храниться 1-1,5 месяца.

Раньше мы писали о квашеных зеленых помидорах с капустой по карпатскому рецепту. Помидоры и капуста просто идеально дополняют друг друга и получаются невероятно вкусными.

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