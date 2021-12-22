У "Слузі народу" вибачилися за скандал з нардепом Галушком

Фракція "Слуга народу" висловилася щодо скандалу, в який потрапив нардеп Микола Галушко через нецензурне спілкування з поліцейськими. Його дії засудили і назвали неприйнятними.

Про це заявила прессекретар "СН" Юлія Палійчук у Telegram.

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Реакція "Слуги народу" на скандал з Галушком

Виявилося, що інцидент стався 18-го грудня 2020-го року, а сам нардеп знав про існування відео, адже його шантажував колишній керівник МВС (Арсен Аваков - ред.). Він погрожував політику опублікувати його, якщо той не підтримуватиме у ВР його ініціативи.

За словами самого Галушка, відео з'явилося через те, що він підтримав відставку Авакова. Він зазначив, що запис опублікували тільки тепер через те, що дати збігаються з нинішніми, тому можна сприйняти інцидент як недавній.

"Тим не менш, цей факт не виправдовує Миколи Галушка і його вчинок, хоча і викликає багато питань до правомірності дій попереднього керівництва МВС. Така поведінка депутата неприйнятна і вона стане предметом розгляду етичного комітету партії, який визначить міру покарання для нього", - зазначили у фракції.

Що відомо про скандал з Миколою Галушко: