"Дебилы, как вы можете осматривать авто": "слуга" Галушко влаштував скандал із поліцейськими. Відео

Народний депутат від "Слуги народу" Микола Галушко нецензурно висловлювався та ображав поліцейських, які зупинили його авто за порушення ПДР. За кермом був водій нардепа.

Відео інциденту опублікувала Українська правда.

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Галушко влаштував скандал із поліцейськими

За даними джерел видання, інцидент стався 18 грудня 2020 року. Приблизно о 4 ранку поліцейські зупинили авто в центрі Києва за перетин подвійної смуги.

Галушко приїхав на місце зупинки, щоб "захистити" свого водія. Він, використовуючи нецензурну лексику та образи, пояснював правоохоронцям, що це авто народного депутата. Тому вони нібито не мали права його зупиняти.

Поліцейські зауважили, що на машині не написано, чи належить вона нардепу. Також вони наголосили - народні обранці не мають дипломатичного імунітету.

На відео Галушко обзиває поліцейських "дебілами" та "хворими на голову".

Під час розмови стало зрозуміло, що автівка Toyota Land Cruiser, яку зупинила поліція, належить матері депутата. Це підтверджує і декларація Галушка.

Як відреагували на інцидент у "Слузі народу"

Його дії у "Слузі народу" засудили і назвали неприйнятними. Виявилося, що інцидент стався 18-го грудня 2020-го року, а сам нардеп знав про існування відео, адже його шантажував колишній керівник МВС.

За словами самого Галушка, відео з'явилося через те, що він підтримав відставку Авакова. Він зазначив, що запис опублікували тільки тепер через те, що дати збігаються з нинішніми, тому можна сприйняти інцидент як недавній.

"Така поведінка депутата неприйнятна і вона стане предметом розгляду етичного комітету партії, який визначить міру покарання для нього", - зазначили у фракції.

Як скандал прокоментував сам Глушко

Микола Галушко не став виправдовуватись та знову образив правоохоронців, мовляв, неправі були вони. Про це він повідомив у коментарі телеканалу "Україна 24".

"Там брехня все написано. Не було жодного порушення, просто зупинили машину та обшукали без законних на те підстав: робочі документи, барсетку, гаманці, які були у мене в машині, мої особисті та робочі документи. Я їм пояснюю, а вони кажуть: Ми могли це робити". Дебіли значить", - заявив у ефірі нардеп.

А в коментарі виданню "Страна" Галушко заявив, що тиску з боку Авакова на нього не було.

"Ніякого тиску на мене не було і немає. Цей інцидент стався рік тому. Переді мною вибачилися хлопці за неправильні дії, я вибачився за свої грубі висловлювання. Це питання повністю вичерпане ще рік тому. Чому воно роздмухується зараз? Це я вже не знаю, значить комусь це цікаво", - заявив Галушко.

Що говорять у Верховній Раді

Нардеп від ОПЗЖ, заступник голови комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності Григорій Мамка, заявив, що правоохоронці повинні розповісти, яке службове розслідування відносно співробітників поліції було проведено.

Також він зазначив, що керівник Нацполіції теж має "відповідати".

"Разом з Галушком нехай все-таки виходить керівник Національної поліції, який "покривав" рік цю історію, і також відповідає",- зазначив Мамка.

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