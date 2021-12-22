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Кабмін проінорував спецперевірку Гогілашвілі і не встановив російське громадянство у кандидата

Політика
22 грудня 14:25
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За законом МВС не має повноважень перевіряти осіб, кандидатури яких висуває уряд
Кабмін проінорував спецперевірку Гогілашвілі і не встановив російське громадянство у кандидата

Перед призначенням на посаду заступника міністра внутрішніх справ Кабмін не організовував спеціальну перевірку Олександра Гогілашвілі та не перевіряв його можливе російське громадянство. Ба більше - відповідно до ч. 5 ст. 9 Закону "Про центральні органи виконавчої влади" посади першого заступника міністра та заступників міністра належать до політичних посад, на які не поширюється трудове законодавство та законодавство про державну службу.

Таку відповідь надало МВС на запит видання "Українські Новини".

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За інформацією міністерства, призначення на зазначені посади та звільнення з них проводиться Кабінетом Міністрів відповідно до порядку розгляду питань, пов'язаних із підготовкою та внесенням подань про осіб, призначених на посаду.

"Відповідно до абзацу 3 п. 3 порядку проведення спеціальної перевірки щодо осіб, які претендують на зайняття посад, що передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища та посад з підвищеним корупційним ризиком, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 року 171, організація проведення спеціальної перевірки щодо претендентів на зайняття посад, призначення(обрання) на які здійснюється президентом, Верховною Радою або Кабінетом Міністрів, покладається відповідно на главу Адміністрації президента, керівника Апарату Верховної Ради України, міністра Кабінету Міністрів або їхніх заступників”, - йдеться у відповіді МВС.

Таким чином, у відповіді МВС зняла з себе відповідальність переклавши її на Кабмін. Оскільки саме уряд або заступник міністра Кабінету Міністрів мав провести спецперевірку щодо Гогілашвілі.

Що відомо про скандал з Гогілашвілі:

  • 11 грудня заступник міністра внутрішніх справ Олександр Гогілашвілі влаштував скандал на блокпосту при в’їзді у Донецьку область. Він прямував на автомобілі до зони ООС.
  • Гогілашвілі одразу ж відреагував на інцидент. Він вибачився за свою "надмірну емоційність" і пообіцяв усіляко сприяти перевірці.
  • Президент України Володимир Зеленський попросив міністра внутрішніх справ і Кабмін розглянути питання про звільнення Гогілашвілі з посади заступника міністра МВС. Пізніше уряд його звільнив.
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Авторка публікації
Нонна Лактіонова
У 2014 році закінчила КНУ ім.Тараса Шевченка і отримала диплом магістра за спеціальністю правознавство. За рік до цього, в 2013 році прийшла працювати на «5 канал» кореспондентом київських новин. Писати про життя міста та країни в цілому стало не тільки цікаво, а й важливо. А знайти те саме покликання і реалізуватися в соціальній ніші допомогла Революція гідності, війна ... Зараз, маючи великий досвід за плечима, я переробляю складну інформацію і подаю її читачам в простій і доступній «упаковці».
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Кабінет міністрів МВС скандал громадянство Олександр Гогілашвілі
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