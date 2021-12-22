Кабмін проінорував спецперевірку Гогілашвілі і не встановив російське громадянство у кандидата

Перед призначенням на посаду заступника міністра внутрішніх справ Кабмін не організовував спеціальну перевірку Олександра Гогілашвілі та не перевіряв його можливе російське громадянство. Ба більше - відповідно до ч. 5 ст. 9 Закону "Про центральні органи виконавчої влади" посади першого заступника міністра та заступників міністра належать до політичних посад, на які не поширюється трудове законодавство та законодавство про державну службу.

Таку відповідь надало МВС на запит видання "Українські Новини".

Читайте також: Ексзаступник голови МВС Гогілашвілі зізнався, чи є в нього російське громадянство

За інформацією міністерства, призначення на зазначені посади та звільнення з них проводиться Кабінетом Міністрів відповідно до порядку розгляду питань, пов'язаних із підготовкою та внесенням подань про осіб, призначених на посаду.

"Відповідно до абзацу 3 п. 3 порядку проведення спеціальної перевірки щодо осіб, які претендують на зайняття посад, що передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища та посад з підвищеним корупційним ризиком, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 року 171, організація проведення спеціальної перевірки щодо претендентів на зайняття посад, призначення(обрання) на які здійснюється президентом, Верховною Радою або Кабінетом Міністрів, покладається відповідно на главу Адміністрації президента, керівника Апарату Верховної Ради України, міністра Кабінету Міністрів або їхніх заступників”, - йдеться у відповіді МВС.

Таким чином, у відповіді МВС зняла з себе відповідальність переклавши її на Кабмін. Оскільки саме уряд або заступник міністра Кабінету Міністрів мав провести спецперевірку щодо Гогілашвілі.

Що відомо про скандал з Гогілашвілі: