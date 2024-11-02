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Топ-5 зірок, які відмовились від м'яса — чому обрали важку дієту

2 листопада 2024 18:14
Валерія Соколенко - Редактор
Чому голлівудські зірки відмовляються від м'яса — причини
Співачка Біллі Айліш. Фото: instagram/billieeilis
Валерія Соколенко - Редактор

Чимало голлівудських селебріті відмовились від вживання м'яса. Вони обрали веганський та вегетаріанський способи життя, щоб відчувати себе краще. 

Про це пише видання Eat This, Not That.

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Актор Хоакін Фенікс, який прославився завдяки фільму "Джокер", з раннього віку активно підтримує веганство, нагадуючи про проблему вбивства тварин. Веганство для нього — це не лише дієта, а й спосіб життя.

Співачка Біллі Айліш, яка вже неодноразово виграла Grammy,  виросла в вегетаріанській сім'ї, але стала веганкою в 2014 році. Вона неодноразово наголошувала, що варто відмовитися від м'яса заради життя тварин. Також вона вважає м'ясо некорисним для здоров'я. 

"Я розумію, що м'ясо смачне... і я знаю, що ти думаєш, що ти лише одна людина і "нічого не зміниться, якщо ти зупинишся. Але це невігластво і дурість", — писала співачка.

Біллі Айліш
 Біллі Айліш. Фото: instagram/billieeilis

Зірка "Американського пирога" Шеннон Елізабет перейшла на веганство у підлітковому віці. Однак, інколи дозволяла собі страви з м'ясом у ресторані. Останні роки відмовилась і від таких забаганок. 

Зірка "Голодних ігор" Вуді Гаррельсон у свої 63 має прекрасний вигляд. Все завдяки сироїдству. Він дотримується веганської дієти, споживаючи переважно сирі продукти, оскільки варена їжа знижує його енергію.

Акторка Меделін Петш, яка стала популярною після зйомок у серіаліті "Рівердейл", протягом всього життя закликає до веганства. Вона не вважає це подвигом, навпаки, розповідає, що це простий крок до збереження нашої планети. 

Меделін Петш
Меделін Петш. Фото: instagram.com/madelame

Нагадаємо, якої жорсткої дієти дотримується Меган Фокс. Також дизайнерка Вікторія Бекхем розкрила таємницю своєї ідеальної шкіри. 

схуднення дієта закордонні зірки Голлівуд вегетаріанство Біллі Айлиш

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