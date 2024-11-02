Чому голлівудські зірки відмовляються від м'яса — причини

Топ-5 зірок, які відмовились від м'яса — чому обрали важку дієту
Чимало голлівудських селебріті відмовились від вживання м'яса. Вони обрали веганський та вегетаріанський способи життя, щоб відчувати себе краще.
Про це пише видання Eat This, Not That.
Відомі зірки, які відмовились від м'яса
Актор Хоакін Фенікс, який прославився завдяки фільму "Джокер", з раннього віку активно підтримує веганство, нагадуючи про проблему вбивства тварин. Веганство для нього — це не лише дієта, а й спосіб життя.
Співачка Біллі Айліш, яка вже неодноразово виграла Grammy, виросла в вегетаріанській сім'ї, але стала веганкою в 2014 році. Вона неодноразово наголошувала, що варто відмовитися від м'яса заради життя тварин. Також вона вважає м'ясо некорисним для здоров'я.
"Я розумію, що м'ясо смачне... і я знаю, що ти думаєш, що ти лише одна людина і "нічого не зміниться, якщо ти зупинишся. Але це невігластво і дурість", — писала співачка.
Зірка "Американського пирога" Шеннон Елізабет перейшла на веганство у підлітковому віці. Однак, інколи дозволяла собі страви з м'ясом у ресторані. Останні роки відмовилась і від таких забаганок.
Зірка "Голодних ігор" Вуді Гаррельсон у свої 63 має прекрасний вигляд. Все завдяки сироїдству. Він дотримується веганської дієти, споживаючи переважно сирі продукти, оскільки варена їжа знижує його енергію.
Акторка Меделін Петш, яка стала популярною після зйомок у серіаліті "Рівердейл", протягом всього життя закликає до веганства. Вона не вважає це подвигом, навпаки, розповідає, що це простий крок до збереження нашої планети.
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