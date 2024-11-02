Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Топ-5 звезд, отказавшихся от мяса — почему выбрали тяжелую диету arrow

Топ-5 звезд, отказавшихся от мяса — почему выбрали тяжелую диету

2 ноября 2024 18:14
Валерия Соколенко - Редактор
Почему голливудские звезды отказываются от мяса.
Певица Билли Айлиш. Фото: instagram/billieeilis
Валерия Соколенко - Редактор

Многие голливудские селебрити отказались от употребления мяса. Они выбрали веганский и вегетарианский образы жизни, чтобы чувствовать себя лучше.

Об этом пишет издание Eat This, Not That.

Читайте также:

Известные звезды, отказавшиеся от мяса

Актер Хоакин Феникс, прославившийся благодаря фильму "Джокер", с раннего возраста активно поддерживает веганство, напоминая о проблеме убийства животных. Веганство для него — это не только диета, но и образ жизни.

Певица Билли Айлиш, уже неоднократно выигравшая Grammy, выросла в вегетарианской семье, но стала веганкой в 2014 году. Она неоднократно отмечала, что стоит отказаться от мяса ради жизни животных. Также она считает мясо бесполезным для здоровья.

"Я понимаю, что мясо вкусное... и я знаю, что ты думаешь, что ты только один человек и "ничего не изменится, если ты остановишься. Но это невежество и глупость", — писала певица.

Билли Айлиш
Билли Айлиш. Фото: instagram/billieeilis

Звезда "Американского пирога" Шеннон Элизабет перешла в веганство в подростковом возрасте. Однако иногда позволяла себе блюда с мясом в ресторане. Последние годы отказалась и от таких прихотей.

Звезда "Голодных игр" Вуди Гаррельсон в свои 63 выглядит прекрасно. Все благодаря сыроедству. Он соблюдает веганскую диету, потребляя преимущественно сырые продукты, поскольку вареная пища снижает его энергию.

Актриса Меделин Петш, ставшая популярной после съемок в сериалити "Ривердейл", на протяжении всей жизни призывает к веганству. Она не считает это подвигом, напротив, рассказывает, что это простой шаг к сохранению нашей планеты.

Меделин Петш
Меделин Петш. Фото: instagram.com/madelame

Напомним, какой жесткой диеты придерживается Меган Фокс. Также дизайнер Виктория Бекхэм раскрыла тайну своей идеальной кожи.

похудение диета зарубежные звезды Голливуд вегетарианство Билли Айлиш

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

18:39 Украина может остаться без поддержки — экономист о бюджете-2025

18:29 РФ начала запускать шахеды с термобарическими боеприпасами

18:13 Россияне поднимают со дна потопленный ВСУ "Новочеркасск" — фото

18:05 Черное море на грани экологической катастрофы — эксперты

18:04 Азовцы уничтожили захватчиков под Нью-Йорком — эффектное видео

Что не стоит рассказывать о себе по требованию ТЦК — это личное - 80x80

Что не стоит рассказывать о себе по требованию ТЦК — это личное

17:39 К Земле приближается опасный астероид — известная дата

17:36 Зима близится — синоптики дали жесткий прогноз на завтра

17:33 Осень отступает — синоптики предупреждают о похолодании в Одессе

17:12 В Украине поднимут тарифы на коммуналку — когда и на сколько

17:11 Лубинец показал, в каких условиях находятся экстрадированные лица

18:39 Украина может остаться без поддержки — экономист о бюджете-2025

18:29 РФ начала запускать шахеды с термобарическими боеприпасами

18:13 Россияне поднимают со дна потопленный ВСУ "Новочеркасск" — фото

18:05 Черное море на грани экологической катастрофы — эксперты

18:04 Азовцы уничтожили захватчиков под Нью-Йорком — эффектное видео

Что не стоит рассказывать о себе по требованию ТЦК — это личное - 80x80

Что не стоит рассказывать о себе по требованию ТЦК — это личное

17:39 К Земле приближается опасный астероид — известная дата

17:36 Зима близится — синоптики дали жесткий прогноз на завтра

17:33 Осень отступает — синоптики предупреждают о похолодании в Одессе

17:12 В Украине поднимут тарифы на коммуналку — когда и на сколько

17:11 Лубинец показал, в каких условиях находятся экстрадированные лица

06:12 Цены на аренду во Львове — как выросла стоимость жилья в Украине

1 ноября 2024
Новость с видео

21:59 Кто виноват в коллапсе киевского метро — расследование

20:17 Насколько одесситы готовы к вступлению Украины в ЕС

06:42 Индекс борща — как в Украине выросли цены на традиционное блюдо

Эксклюзив

04:34 Сюрпризы бюджета на следующий год — сколько будет стоить доллар

31 октября 2024

06:53 ТОП-10 лучших школ Одессы в 2024 году — где лучше готовят к НМТ

06:24 Мобилизация и правила на границе — что изменится с 1 ноября

Эксклюзив

04:33 Бомба замедленного действия — что скрывают глубины Черного моря

30 октября 2024

06:50 ТОП-10 лучших школ Харькова в 2024 году — где лучше готовят к НМТ

06:40 Какие цены на алюминий в октябре — стоимость цветных металлов

Text

15:23 Военный объяснил, почему бойцы не хотят оставаться в армии

Text

12:31 Военный ответил, сколько снарядов хватает Украине на неделю

Text

10:47 ВПЛ не пользуются программой єОселя — Шуляк объяснила что не так

Text

08:22 Нардеп назвал процент богатых и бедных людей в Украине

1 ноября 2024
Text

22:33 Денег на компенсации за уничтоженное жилье больше нет, — Шуляк

Text

21:31 Кто запустил мост Метро и какая его судьба — детали "Наша справа"

Text

17:50 Изменятся ли пенсии и тарифы в ноябре — эфир Вечір.LIVE

Text

17:42 Нардеп сообщила, на что рассчитан бюджет на 2025 год

Text

15:50 Шуляк объяснила, почему сейчас невозможно провести выборы

Что не стоит рассказывать о себе по требованию ТЦК — это личное - 80x80

Что не стоит рассказывать о себе по требованию ТЦК — это личное

Text

14:53 Украина почти подошла к максимуму потребления — когда блекауты

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

06:22Что не говорить работнику ТЦК, если это ваш друг или родственник

24 октября 2024

15:54 Прокурор Днепропетровщины оформил инвалидность в 46 лет — его состояние выросло

29 октября 2024

18:43 Кто подлежит мобилизации в ноябре 2024 года в первую очередь

28 октября 2024

09:08 Оккупанты готовятся к переброске войск на ВОТ Запорожья

21 октября 2024

20:00 На чем правильно жарить яйца, чтобы не навредить здоровью

24 октября 2024
Новость с видео

08:30 Кого из мужчин не имеют права мобилизовать принудительно — объясняют юристы

21 октября 2024

08:00 Украинцам выплатят по 10,8 тыс. грн в октябре — детали

24 октября 2024

10:37 Зарплаты в ВСУ с 1 ноября — известно, какие суммы получат бойцы

25 октября 2024

07:01 ПриватБанк разорвал сотрудничество с клиентом за частое пользование терминалом — детали

24 октября 2024

10:58 Ким пояснил, зачем взял на поруки нардепку, которая купила дом на Одесчине