Почему голливудские звезды отказываются от мяса.

Многие голливудские селебрити отказались от употребления мяса. Они выбрали веганский и вегетарианский образы жизни, чтобы чувствовать себя лучше.

Известные звезды, отказавшиеся от мяса

Актер Хоакин Феникс, прославившийся благодаря фильму "Джокер", с раннего возраста активно поддерживает веганство, напоминая о проблеме убийства животных. Веганство для него — это не только диета, но и образ жизни.

Певица Билли Айлиш, уже неоднократно выигравшая Grammy, выросла в вегетарианской семье, но стала веганкой в 2014 году. Она неоднократно отмечала, что стоит отказаться от мяса ради жизни животных. Также она считает мясо бесполезным для здоровья.

"Я понимаю, что мясо вкусное... и я знаю, что ты думаешь, что ты только один человек и "ничего не изменится, если ты остановишься. Но это невежество и глупость", — писала певица.

Билли Айлиш. Фото: instagram/billieeilis

Звезда "Американского пирога" Шеннон Элизабет перешла в веганство в подростковом возрасте. Однако иногда позволяла себе блюда с мясом в ресторане. Последние годы отказалась и от таких прихотей.

Звезда "Голодных игр" Вуди Гаррельсон в свои 63 выглядит прекрасно. Все благодаря сыроедству. Он соблюдает веганскую диету, потребляя преимущественно сырые продукты, поскольку вареная пища снижает его энергию.

Актриса Меделин Петш, ставшая популярной после съемок в сериалити "Ривердейл", на протяжении всей жизни призывает к веганству. Она не считает это подвигом, напротив, рассказывает, что это простой шаг к сохранению нашей планеты.

Меделин Петш. Фото: instagram.com/madelame

