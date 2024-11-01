Дієта та тренування Меган Фокс

Американська акторка Меган Фокс. Фото: Reuters

Відома американська акторка та модель Меган Фокс має розкішну фігуру, якій заздрять мільйони жінок у всьому світі. Зірка притримується особливого раціону та сумлінно працює заради тонкої талії у залі.

Про це пише Hello.

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Акторка суворо ставиться до свого раціону та занять фітнесом і не вживає нічого, що не є "безглютеновим та органічним". В неї під забороною будь-який алкоголь.

Зірка відмовилася від хліба та інших вуглеводів, а також від кави. Меган вживає продукти, багаті на білок та корисні жири, під час кожного прийому їжі. Вона обожнює лосось.

Фігура Меган Фокс. Фото: instagram.com/meganfox.fans/

Акторка тренується щонайменше три дні на тиждень. Зірка займається з особистим тренером, який тренує її за власною програмою.

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