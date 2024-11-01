Диета и тренировка Меган Фокс

Никакого алкоголя — строгая диета Меган Фокс
У известной американской актрисы и модели Меган Фокс роскошная фигура, которой завидуют миллионы женщин по всему миру. Звезда соблюдает особый рацион и упорно работает ради тонкой талии в зале.
Об этом пишет Hello.
Как Меган Фокс держит себя в форме
Актриса строго относится к своему рациону и занятиям фитнесом и не употребляет ничего, что не является "безглютеновым и органическим". У нее под запретом любой алкоголь.
Звезда отказалась от хлеба и других углеводов, а также кофе. Меган употребляет продукты богатые белком и полезными жирами во время каждого приема пищи. Она обожает лосось.
Актриса тренируется не менее трех дней в неделю. Звезда занимается с личным тренером по его собственной программе.
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