Диета и тренировка Меган Фокс

Американская актриса Меган Фокс. Фото: Reuters

У известной американской актрисы и модели Меган Фокс роскошная фигура, которой завидуют миллионы женщин по всему миру. Звезда соблюдает особый рацион и упорно работает ради тонкой талии в зале.

Об этом пишет Hello.

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Актриса строго относится к своему рациону и занятиям фитнесом и не употребляет ничего, что не является "безглютеновым и органическим". У нее под запретом любой алкоголь.

Звезда отказалась от хлеба и других углеводов, а также кофе. Меган употребляет продукты богатые белком и полезными жирами во время каждого приема пищи. Она обожает лосось.

Фигура Меган Фокс. Фото: instagram.com/meganfox.fans/

Актриса тренируется не менее трех дней в неделю. Звезда занимается с личным тренером по его собственной программе.

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